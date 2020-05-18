Praia do Canto lança campanha de apoio ao comércio local

A Associação Comercial da Praia do Canto, capitaneada pelo empresário César Saade, inicia na próxima segunda-feira (18) um movimento devalorização do comércio local e também a conscientização das pessoas em relação ao uso de máscaras, além da valorização dos profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia do coronavírus.
Cada um dos 200 lojistas vai receber em sua fachada um adesivo de “Eu apoio o comércio local”. Também serão espalhadas pelas ruas do bairro mais charmoso de Vitória corações com mensagens desse tipo e mensagens de incentivo ao uso de máscaras e de gratidão aos profissionais da saúde.
“É uma forma de estimular e dar apoio aos lojistas e também de conscientizar as pessoas em relação ao autocuidado. O momento ainda é desafiador para o comércio e esse movimento se propõe a valorizar o empreendedorismo local. Às vezes a pessoa não pode sair, mas também apoia o comércio local quando pede, por exemplo, o delivery de seu próprio bairro”, explica Cesinha.
Painéis de led localizados na entrada da Praia do Canto também vão trazer mensagens de apoio ao movimento. O aplicativo V1 e a Unimed Vitória são parceiros dessa iniciativa.
PETROBRAS SINFÔNICA GRAVA VÍDEO COM MÚSICA DO MUNDO BITA
Fenômeno entre o público infantil, Mundo Bita firmou parceria musical com a Orquestra Petrobras Sinfônica para uma série de apresentações ao vivo previstas para o final deste ano. O programa dos concertos será composto pelos grandes sucessos de Mundo Bita em versão sinfônica e levarão pela primeira vez aos palcos Chaps Melo, um dos criadores e compositor da animação, que também empresta sua voz para as canções. Enquanto os encontros presenciais não podem ser realizados devido ao isolamento social, a Petrobras Sinfônica e a equipe de Mundo Bita produziram uma versão especial da música "Fazendinha", com músicos tocando suas partituras individualmente em suas casas no Rio de Janeiro, que vai ao ar dia 15 nos canais do YouTube da Petrobras Sinfônica e do Mundo Bita.