Praia do Canto lança campanha de apoio ao comércio local

A Associação Comercial da Praia do Canto inicia na próxima segunda - feira (18) o movimento “Eu apoio o comércio local” Crédito: Divulgação

César Saade, inicia na próxima segunda-feira (18) um movimento devalorização do comércio local e também a conscientização das pessoas em relação ao uso de máscaras, além da valorização dos profissionais da saúde que estão na linha de frente de A Associação Comercial da Praia do Canto, capitaneada pelo empresárioinicia na próxima segunda-feira (18) um movimento devalorização do comércio local e também a conscientização das pessoas em relação ao uso de máscaras, além da valorização dos profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia do coronavírus.

Cada um dos 200 lojistas vai receber em sua fachada um adesivo de “Eu apoio o comércio local”. Também serão espalhadas pelas ruas do bairro mais charmoso de Vitória corações com mensagens desse tipo e mensagens de incentivo ao uso de máscaras e de gratidão aos profissionais da saúde.

“É uma forma de estimular e dar apoio aos lojistas e também de conscientizar as pessoas em relação ao autocuidado. O momento ainda é desafiador para o comércio e esse movimento se propõe a valorizar o empreendedorismo local. Às vezes a pessoa não pode sair, mas também apoia o comércio local quando pede, por exemplo, o delivery de seu próprio bairro”, explica Cesinha.

Painéis de led localizados na entrada da Praia do Canto também vão trazer mensagens de apoio ao movimento. O aplicativo V1 e a Unimed Vitória são parceiros dessa iniciativa.

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