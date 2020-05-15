"Consumidor deve ostentar menos", diz especialista sobre o luxo pós-Covid

Entre as características do mercado da atividade do luxo estão a resiliência, espírito de transformação, renovação contínua e superação. a pandemia trouxe o maior impacto da história da profissionalização do mercado de luxo dos últimos 35 anos. Os maiores se tornarão mais fortes e as marcas mais fracas ficarão ainda mais fragilizadas. Mas não somente no luxo, no mercado como um todo, O luxo deverá deixar mais claro seus propósitos e possivelmente reformatar o diálogo com o consumidor.