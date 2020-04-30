Airbnb lança novo protocolo de higienização das acomodações em maio

Aplicativo de locação de imóveis por temporada, o AirBnb Crédito: Pixabay

Plataforma de aluguel de temporada, o Airbnb acaba de lançar novos protocolos e até uma certificação de limpeza diante da pandemia do coronavírus. O Programa Avançado de Limpeza do Airbnb, que inclui o primeiro protocolo padronizado e abrangente de higienização no setor de compartilhamento de acomodações, visa apoiar anfitriões e hóspedes para o futuro das viagens, com foco na saúde e bem-estar da comunidade.

O Protocolo de Higienização do programa, que começará nos Estados Unidos e será ampliado para outros mercados, como o Brasil, está sendo desenvolvido com orientação de autoridades sanitárias e em parceria com especialistas em hospitalidade e higiene médica locais. As diretrizes, que serão anunciadas em maio, vão incluir capacitação da comunidade de anfitriões sobre como higienizar todos os cômodos de uma casa e certificação das acomodações que seguem esses padrões.

O novo protocolo, que estará disponível para todos os nossos anfitriões, incluirá, ainda, informações específicas sobre a prevenção à COVID-19, como o uso de equipamentos de proteção individual (como máscaras e luvas) para os anfitriões e seus assistentes, além de produtos certificados por autoridades sanitárias. Também será necessário um período de 24 horas após a última estadia antes de o hóspede entrar na acomodação para evitar eventuais riscos de contaminação.