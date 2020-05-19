Curada da Covid, designer do ES cria ONG que alimenta 150 por dia

"Estou criando mais na pandemia do que antes. Descobri um novo propósito na minha vida, quero que cada peça seja um adorno de amor, que tenha relevância na vida das pessoa e que ao usá-las elas tenham a certeza que a maior beleza não está no metal, no design ou nas pedras. A beleza estará no valor social atrás daquela joia. Desde o início da quarentena, todas as peças vendidas e criadas tiveram parte do lucro revertido para ONG e assim vou seguir. Esta pandemia irá passar, mas o significado que ela trouxe na minha vida, continuará só florescendo, e prosperando e se possível contagiando várias pessoas."