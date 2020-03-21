Coronavírus: marido de designer capixaba de joias está internado em SP

Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (21), a designer capixaba de joias Emar Batalha informou que o marido, Sérgio Davila, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na sexta-feira (20). Ela disse ainda que houve complicações no quadro de saúde dele devido ao coronavírus.
Ontem foi um dia bem difícil porque o quadro do meu marido teve uma piora, então a gente acabou tendo que fazer uma tomo (tomografia), da tomo descobriu que ele estava com uma pneumonia e da pneumonia descobriu que o quadro não era muito bom, já mais avançado. Resumindo, ele teve que ser internado num quarto semi-intensivo porque esse é o procedimento, contou.
Ela acrescentou que decidiu falar sobre o assunto para que as pessoas sejam alertadas sobre a gravidade da doença.Eu fiz tudo certinho, tudo que deveria ser feito e, mesmo assim, o quadro do Sérgio evoluiu. É um vírus que engana a gente. Você está bem, não sente nada e, de um dia para outro, está entubado na UTI. Não é o caso do Serginho porque a gente foi muito rápido e não chegou a esse ponto", disse.
Emar disse ainda que essa não é uma doença somente de velhos e tem visto muitas pessoas jovens internadas: O Einstein está lotado de gente jovem internada, não é uma doença de gente velha e não é uma doença de quem tem problema de saúde. É muito sério, muita gente que está internado lá, são pessoas da minha idade, são pessoas mais jovens. Tive amigos que ficaram na UTI esses dias, é muito sério, continuou.
A designer de joias finalizou dizendo que não estar mais sentindo os sintomas da Covid-19, mas está com a saúde fragilizada. Aqui em casa realmente está meio um caos, estou destruída, não tem sido fácil. Além de tudo, estou doente. Não sinto mais os sintomas, tinha falta de ar, mas você fica fragilizada. Estou 11 dias doente, apesar de não estar mais com o sintoma parece que um trator passou por cima de mim. Para quem está perguntando da Alice, ela não sente mais nada, está brincando. É orar pelo meu marido para que se recupere o mais rápido possível, finalizou.