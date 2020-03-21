Coronavírus: marido de designer capixaba de joias está internado em SP

Emar Batalha fala sobre saúde do marido Crédito: Reprodução Instagram Emar Batalha

Em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (21), a designer capixaba de joias Emar Batalha informou que o marido, Sérgio Davila, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na sexta-feira (20). Ela disse ainda que houve complicações no quadro de saúde dele devido ao coronavírus

Ontem foi um dia bem difícil porque o quadro do meu marido teve uma piora, então a gente acabou tendo que fazer uma tomo (tomografia), da tomo descobriu que ele estava com uma pneumonia e da pneumonia descobriu que o quadro não era muito bom, já mais avançado. Resumindo, ele teve que ser internado num quarto semi-intensivo porque esse é o procedimento, contou.

Ela acrescentou que decidiu falar sobre o assunto para que as pessoas sejam alertadas sobre a gravidade da doença.Eu fiz tudo certinho, tudo que deveria ser feito e, mesmo assim, o quadro do Sérgio evoluiu. É um vírus que engana a gente. Você está bem, não sente nada e, de um dia para outro, está entubado na UTI. Não é o caso do Serginho porque a gente foi muito rápido e não chegou a esse ponto", disse.

Emar disse ainda que essa não é uma doença somente de velhos e tem visto muitas pessoas jovens internadas: O Einstein está lotado de gente jovem internada, não é uma doença de gente velha e não é uma doença de quem tem problema de saúde. É muito sério, muita gente que está internado lá, são pessoas da minha idade, são pessoas mais jovens. Tive amigos que ficaram na UTI esses dias, é muito sério, continuou.