Bell Marques anuncia nova live em clima de festa junina

Bell Marques, cantor Crédito: Fabio Cunha

Luiz Gonzaga. Tenho 4 álbuns gravados só com músicas de Forró, um deles ainda no começo da carreira", revela o cantor. Artista de Axé e da Bahia com maior número de visualizações em lives no Youtube – sua última transmissão, em 25 de abril, soma quase 5,5 milhões de views –, Bell Marques se prepara para mais um show ao vivo pelo seu canal, desta vez no dia 6 de junho, às 18h, em clima junino. "Quem me acompanha sabe do meu carinho pelas festas juninas, por Forró e por mestres comoTenho 4 álbuns gravados só com músicas de Forró, um deles ainda no começo da carreira", revela o cantor.

Apesar de ser um ícone do Carnaval, Bell é disputado também no São João, temporada forte de festejos, principalmente no Nordeste. "Além da força econômica, as festas juninas têm um apelo cultural e afetivo muito forte, então, já que não teremos São João esse ano, decidi que a próxima live seria uma homenagem a esse período tão gostoso", conta o artista, que tem pedido ajuda dos fãs, nas redes sociais, para montar o repertório especial.

EXERCÍCIO FÍSICO EM CASA

Roberta Friço, advogada e suas filhas, Sarah e Luiza: aulas de dança online Crédito: Divulgação

Á frente da Duetto, a dupla Karla Ferreira e Patrícia Castro oferecem aulas de dança, fit ballet, ioga e outras modalidades via live e IGTV. "Como as academias estão fechadas devido à pandemia, estamos oferecendo pacotes online, que estão tendo ótima adesão dos alunos e ainda estamos conseguindo atrair novos clientes", conta Patrícia. A advogada Roberta Friço e suas filhas, Sarah e Luiza (foto acima) são alunas que não abrem mão de dançar mesmo em isolamento social.

AULA DE DANÇA NO INSTA

Ela criou sua própria metodologia que une dança e coordenação motora e foi até Paris, berço da psicomotrocidade, para apresentar seu método de trabalho. Também viaja o Brasil compartilhando suas técnicas com outros professores de dança. Lu Braga, professora de dança há mais de 20 anos e diretora da Cridança, junto com sua filha Malu Braga, comanda uma live com foco no método “Coordenando-se”, no próximo sábado, dia 23. O aulão de dança será às 17 horas, no Instagram do Shopping Vila Velha.

BEM-VINDA!

Nasceu Maria Laura, filha Juliana Devens e Patrick Cozer Mendonça Crédito: Divulgação

Nasceu Maria Laura, filha de Juliana Devens e Patrick Cozer Mendonça. Juliana é colega jornalista, que atua na assessoria de comunicação da Afecc-Hospital Santa Rita. As titias e titios da equipe estão babando e torcendo para que a pandemia passe logo e possam paparicar muito essa gostosura, que chegou ao mundo no último dia 17, com 3.560 kg.

SONHO DE ESTUDAR NO EXTERIOR