Bell Marques apresenta seus hits do carnaval de Salvador em Live

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Uma noite para recordar em casa! ? Faltam 03 dias!!! No próximo sábado (25), às 17 horas, vamos curtir juntos a live “BELL MARQUES - SÓ AS ANTIGAS”. Marque a sua galera e avisa que a transmissão será exclusiva pelo YouTube! www.youtube.com/bellmarquesoficial #LiveBellMarques #VumboraDoar