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Renata Rasseli

Bell Marques apresenta seus hits do carnaval de Salvador em Live

O cantor apresenta hits da turnê e DVD "Bell Marques - Só As Antigas" neste sábado (25), no YouTube

Públicado em 

22 abr 2020 às 15:07
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bell Marques, cantor
Bell Marques, cantor Crédito: Instagram/@bellmarques
A live que Bell Marques apresentará, através do Youtube, a partir das 17h deste sábado, 25 de abril, promete aquecer os corações de fãs de todo o Brasil, saudosos do clima de Carnaval. O cantor preparou um repertório especial, baseado na turnê e DVD "Bell Marques - Só As Antigas", e relembrará momentos da carreira, num passeio memorável por 40 anos de música. A live será beneficente e arrecadará fundos e doações para entidades que serão anunciadas durante a transmissão.
O cantor promete embalar hits que sacudiram o Vital, o carnaval fora de época de Vitória, como  “Diga que Valeu”, “100% Você” e “Quero Chiclete”.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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