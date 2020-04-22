Bell Marques apresenta seus hits do carnaval de Salvador em Live

A live que Bell Marques apresentará, através do Youtube, a partir das 17h deste sábado, 25 de abril, promete aquecer os corações de fãs de todo o Brasil, saudosos do clima de Carnaval. O cantor preparou um repertório especial, baseado na turnê e DVD "Bell Marques - Só As Antigas", e relembrará momentos da carreira, num passeio memorável por 40 anos de música. A live será beneficente e arrecadará fundos e doações para entidades que serão anunciadas durante a transmissão.
O cantor promete embalar hits que sacudiram o Vital, o carnaval fora de época de Vitória, como “Diga que Valeu”, “100% Você” e “Quero Chiclete”.