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Live neste domingo (19)

Saiba como assistir show de aniversário de Roberto Carlos na internet

Fãs podem acompanhar a live do Rei na abertura do 'Domingão do Faustão', na Globo, no Globoplay e pelo canal do cantor capixaba no YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 09:27

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 09:27

O cantor Roberto Carlos
O cantor Roberto Carlos Crédito: Marcos Hermes
Roberto Carlos decidiu que em 2020 iria comemorar seu aniversário de uma das formas mais "da moda" possível! Neste domingo (19), quando celebra seus 79 anos, o cantor capixaba anunciou que fará live às 19h45 com show para os fãs de graça pela internet. As lives estão sendo uma das grandes pedidas dos artistas para se manterem conectados com o público neste período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus

LIVE DE ROBERTO CARLOS: COMO ASSISTIR

A transmissão ao vivo de Roberto Carlos começará às 19h45, direto de seu próprio estúdio, na Urca, no Rio de Janeiro. As duas primeiras músicas serão exibidas pela TV Globo como abertura do "Domingão do Faustão". Em seguida, quem quiser continuar assistindo à apresentação tem duas opções. 
Com duração prevista de 45 minutos, a live será transmitida completa pelo Globoplay neste link. Por decisão da Globo, até quem não é assinante da plataforma de streaming terá acesso liberado nesta noite. 

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Para quem quiser acompanhar pelo YouTube, também será possível, já que o artista decidiu fazer a live por meio de seu canal oficial, "Roberto Carlos". Lá, o link para a transmissão já está aberto e na manhã deste domingo (19) mais de 300 fãs aguardavam o show. 
Nos comentários, os internautas elogiavam: "Deus te abençoe, Roberto! Te amo! Viva nosso Rei!". Outro fã comentou: "Continue esse cara que você é! Parabéns". Uma seguidora também disse: "Feliz aniversário, Roberto! Muita saúde, paz e amor!". 

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