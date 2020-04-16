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Aniversário do cantor

Globo vai transmitir live histórica de Roberto Carlos, diz colunista

Show deve durar cerca de uma hora e dois músicos participarão da live do cantor capixaba, que acontece neste domingo (19), quando o Rei completa 79 anos de idade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 09:42

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 09:42

O cantor Roberto Carlos
O cantor Roberto Carlos Crédito: Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial
Em decisão histórica na carreira, Roberto Carlos decidiu se lançar na web e anunciou que fará uma live neste domingo (19), dia em que o capixaba comemora 79 anos de idade. A transmissão ao vivo acontecerá por meio do YouTube direto do apartamento em que mora, na Urca, no Rio de Janeiro. O horário ainda será definido e anunciado até esta sexta-feira (17). 
A novidade, segundo o colunista Fefito, do Uol, é que a Globo decidiu que quer transmitir o show, também. A emissora detém direitos de imagem do Rei e também quer encaixar a live como parte da programação do "Domingão do Faustão" ou atração solo - de acordo com o horário que o show acontecerá. O "Fantástico", por sua vez, deve exibir os bastidores da transmissão. 
De acordo com Fefito, a Globo também aproveitou a oportunidade para não deixar o aniversário do cantor passar em branco. 

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Junto de Roberto, na live, estarão dois músicos e um operador de câmera. Ao contrário de outros artistas, o capixaba não quis que a transmissão fosse patrocinada e pretende fazer show de cerca de uma hora. 

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