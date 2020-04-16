Globo vai transmitir live histórica de Roberto Carlos, diz colunista

Em decisão histórica na carreira, Roberto Carlos decidiu se lançar na web e anunciou que fará uma live neste domingo (19), dia em que o capixaba comemora 79 anos de idade. A transmissão ao vivo acontecerá por meio do YouTube direto do apartamento em que mora, na Urca, no Rio de Janeiro. O horário ainda será definido e anunciado até esta sexta-feira (17).
A novidade, segundo o colunista Fefito, do Uol, é que a Globo decidiu que quer transmitir o show, também. A emissora detém direitos de imagem do Rei e também quer encaixar a live como parte da programação do "Domingão do Faustão" ou atração solo - de acordo com o horário que o show acontecerá. O "Fantástico", por sua vez, deve exibir os bastidores da transmissão.
De acordo com Fefito, a Globo também aproveitou a oportunidade para não deixar o aniversário do cantor passar em branco.
Junto de Roberto, na live, estarão dois músicos e um operador de câmera. Ao contrário de outros artistas, o capixaba não quis que a transmissão fosse patrocinada e pretende fazer show de cerca de uma hora.