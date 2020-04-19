Globoplay libera 'Os Normais' e mais comédias para não assinantes

O conteúdo gratuito estará disponível durante 60 dias na plataforma e se soma a outros títulos que já tinham sido liberados pela Globoplay, como as séries "Shippados" (2019) e "Sandy & Junior" (1999-2002), a primeira parte da novela "Amor de Mãe" e o "Sinta-se em Casa", programa de crônicas que o humorista Marcelo Adnet protagoniza durante a quarentena.