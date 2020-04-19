Globoplay libera 'Os Normais' e mais comédias para não assinantes

A partir de segunda-feira (20), cinco séries de comédia que fizeram grande sucesso na Globo estarão liberadas para não assinantes na Globoplay. São elas: "Os Normais" (2001-2003), "A Grande Família" (2001-2014), "Toma Lá Dá Cá" (2007-2009), "Tapas e Beijos" (2011-2015) e "A Diarista" (2004-2007).
O conteúdo gratuito estará disponível durante 60 dias na plataforma e se soma a outros títulos que já tinham sido liberados pela Globoplay, como as séries "Shippados" (2019) e "Sandy & Junior" (1999-2002), a primeira parte da novela "Amor de Mãe" e o "Sinta-se em Casa", programa de crônicas que o humorista Marcelo Adnet protagoniza durante a quarentena.
"Desde que o isolamento social se intensificou no país, a Globoplay vem disponibilizando, de tempos em tempos, uma série de conteúdos que podem ser acessados gratuitamente. Ao todo já foram mais de 70 títulos", informa em nota a empresa.