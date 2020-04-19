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Para ver na quarentena

Globoplay libera 'Os Normais' e mais comédias para não assinantes

Séries estarão disponíveis gratuitamente na plataforma a partir de segunda (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 08:19

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 08:19

Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães, protagonistas do seriado
Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães, protagonistas do seriado "Os Normais", da Globo Crédito: Globo/Divulgação
A partir de segunda-feira (20), cinco séries de comédia que fizeram grande sucesso na Globo estarão liberadas para não assinantes na Globoplay. São elas: "Os Normais" (2001-2003), "A Grande Família" (2001-2014), "Toma Lá Dá Cá" (2007-2009), "Tapas e Beijos" (2011-2015) e "A Diarista" (2004-2007).
O conteúdo gratuito estará disponível durante 60 dias na plataforma e se soma a outros títulos que já tinham sido liberados pela Globoplay, como as séries "Shippados" (2019) e "Sandy & Junior" (1999-2002), a primeira parte da novela "Amor de Mãe" e o "Sinta-se em Casa", programa de crônicas que o humorista Marcelo Adnet protagoniza durante a quarentena.

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"Desde que o isolamento social se intensificou no país, a Globoplay vem disponibilizando, de tempos em tempos, uma série de conteúdos que podem ser acessados gratuitamente. Ao todo já foram mais de 70 títulos", informa em nota a empresa.

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