Ex-BBB Diego Alemão é preso em Curitiba

O ex-BBB Diego Alemão Crédito: Reprodução/Instagram @diegogasques

O ex- BBB Diego Alemão , campeão da sétima edição do reality da Globo, foi preso em Curitiba após se envolver em acidente de trãnsito na manhã deste sábado (18).

Segundo informações do G1 Paraná, a Polícia Civil alega que Alemão é suspeito de dirigir sob efeito de bebida alcoólica e de ameaçar outra pessoa que estava envolvida no acidente, além de desacatar equipe de policiais.

O ex-brother foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran). A Polícia Militar informou, ao G1 Paraná, que a batida foi registrada na Rua João Alencar Guimarães por volta das 7h deste sábado (18). O terceiro envolvido no acidente alegou à polícia que esperava uma corrida quando o carro de Alemão bateu na traseira do veículo dele.