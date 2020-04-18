Ex-BBB Diego Alemão é preso em Curitiba

O ex-BBB Diego Alemão, campeão da sétima edição do reality da Globo, foi preso em Curitiba após se envolver em acidente de trãnsito na manhã deste sábado (18).
Segundo informações do G1 Paraná, a Polícia Civil alega que Alemão é suspeito de dirigir sob efeito de bebida alcoólica e de ameaçar outra pessoa que estava envolvida no acidente, além de desacatar equipe de policiais.
O ex-brother foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran). A Polícia Militar informou, ao G1 Paraná, que a batida foi registrada na Rua João Alencar Guimarães por volta das 7h deste sábado (18). O terceiro envolvido no acidente alegou à polícia que esperava uma corrida quando o carro de Alemão bateu na traseira do veículo dele.
Informações do G1 Paraná dão conta, ainda, de que o ex-BBB insistiu para que a polícia não fosse acionada.