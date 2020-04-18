Piovani abre o jogo sobre beijo em mulher durante festa: 'Doidona'

Luana Piovani relembrou um episódio em que beijou outra mulher durante uma live no Instagram com Ikaro Kadoshi. A ex de Pedro Scooby contou que a experiência aconteceu em uma boate gay.
"Fiquei com uma menina uma vez no Galeria Café, aquela boate gay no Rio. Eu ia muito lá. Sempre frequentei muita boate gay. Boa música e não tem os machos coçando saco e enchendo o saco. Estava meio doidona. O que eu me lembro, era que a gente estava dançando, tinha muita gente, mas ela tinha um cheiro muito bom que vinha da boca dela, um cheiro fresco. Ela era simpática. Quando eu vi, a gente já estava se beijando. A gente ficou se beijando umas vezes", relembra.
Mas Luana, de acordo com informações da revista Quem, garante que não lembra nem do nome da moça: "Não sei nada dela. Não lembro nem como acabou. Às vezes penso: 'E se eu cruzo com ela na rua?".