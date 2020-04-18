Piovani abre o jogo sobre beijo em mulher durante festa: 'Doidona'

"Fiquei com uma menina uma vez no Galeria Café, aquela boate gay no Rio. Eu ia muito lá. Sempre frequentei muita boate gay. Boa música e não tem os machos coçando saco e enchendo o saco. Estava meio doidona. O que eu me lembro, era que a gente estava dançando, tinha muita gente, mas ela tinha um cheiro muito bom que vinha da boca dela, um cheiro fresco. Ela era simpática. Quando eu vi, a gente já estava se beijando. A gente ficou se beijando umas vezes", relembra.