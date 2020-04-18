Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boate gay

Piovani abre o jogo sobre beijo em mulher durante festa: 'Doidona'

Ex de Pedro Scooby fez revelação sobre episódio em boate gay do Rio durante live do Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 08:34

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 08:34

A atriz Luana Piovani
A atriz Luana Piovani Crédito: Daryan Dornelles
Luana Piovani relembrou um episódio em que beijou outra mulher durante uma live no Instagram com Ikaro Kadoshi. A ex de Pedro Scooby contou que a experiência aconteceu em uma boate gay. 
"Fiquei com uma menina uma vez no Galeria Café, aquela boate gay no Rio. Eu ia muito lá. Sempre frequentei muita boate gay. Boa música e não tem os machos coçando saco e enchendo o saco. Estava meio doidona. O que eu me lembro, era que a gente estava dançando, tinha muita gente, mas ela tinha um cheiro muito bom que vinha da boca dela, um cheiro fresco. Ela era simpática. Quando eu vi, a gente já estava se beijando. A gente ficou se beijando umas vezes", relembra. 
Mas Luana, de acordo com informações da revista Quem, garante que não lembra nem do nome da moça: "Não sei nada dela. Não lembro nem como acabou. Às vezes penso: 'E se eu cruzo com ela na rua?". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Volkswagen Tera 2026
Vendas de grupos automotivos capixabas crescem no mercado regional e nacional
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio vai tirar licença da Prefeitura de Cariacica por 15 dias
Imagem de destaque
Bolinho de chuva: 3 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados