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Acusado de estupro

Ex-BBB Flay diz que acredita em Prior, mas alerta: 'Decepção'

Ex-sister foi para as redes sociais para falar sobre o comportamento do arquiteto do 'BBB 20' e aproveitou para externar sua avaliação sobre polêmica de estupro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 08:50

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 08:50

A ex-BBB e cantora Flayslane
A ex-BBB e cantora Flayslane Crédito: Reprodução/Instagram @laneeoficial
A ex-sister Flayslane usou as redes sociais para comentar as denúncias e polêmica de acusação de estupro contra Felipe Prior. segundo informações da revista Quem, a cantora começou: "Não vim aqui defender ninguém, não tenho nada a ver com isso, só deixei uma mensagem para alguém especial para mim, caso seja confirmado o fato, será minha maior decepção da vida inteira e eu tomarei atitudes radicais, até que se resolva não quero mais julgar ninguém". 
Pela manhã, Flayslane já havia falado sobre o colega do "BBB 20" e se manifestou a favor do arquiteto: "Só agradeço a Deus por ter me dado tempo suficiente para enxergar teu coração lindo e te admirar pela tua leveza, humildade e alegria. E te agradecer por fazer parte da minha vida, bem-vindo para sempre se quiser ficar! Lembra que você era meu abrigo? Eu acredito em você". 

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Eliminada no último domingo (12), Flayslane ainda lembrou do comportamento de Prior dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Como duvidar do coração lindo que eu vi em você? Como ignorar o fato de você reclamar quando faço besteira, mas em seguida cuidar de mim com tanto carinho? O Prior que eu conheço não mente, é muito verdadeiro, é leal. O Prior que conheço me chamou atenção por vários motivos, mas um dos principais foi o quanto sempre foi tão respeitoso comigo", falou. 

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