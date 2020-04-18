Ex-BBB Flay diz que acredita em Prior, mas alerta: 'Decepção'

Pela manhã, Flayslane já havia falado sobre o colega do "BBB 20" e se manifestou a favor do arquiteto: "Só agradeço a Deus por ter me dado tempo suficiente para enxergar teu coração lindo e te admirar pela tua leveza, humildade e alegria. E te agradecer por fazer parte da minha vida, bem-vindo para sempre se quiser ficar! Lembra que você era meu abrigo? Eu acredito em você".

Eliminada no último domingo (12), Flayslane ainda lembrou do comportamento de Prior dentro da casa mais vigiada do Brasil. "Como duvidar do coração lindo que eu vi em você? Como ignorar o fato de você reclamar quando faço besteira, mas em seguida cuidar de mim com tanto carinho? O Prior que eu conheço não mente, é muito verdadeiro, é leal. O Prior que conheço me chamou atenção por vários motivos, mas um dos principais foi o quanto sempre foi tão respeitoso comigo", falou.