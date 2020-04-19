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Raul Gil é internado após sofrer acidente doméstico

Apresentador deve receber alta na segunda-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 08:16

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 08:16

O apresentador Raul Gil
O apresentador Raul Gil Crédito: Reprodução/Instagram @raulgil3
Raul Gil, 82, está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com Maísa Alves, assessora do SBT, o apresentador sofreu um acidente doméstico no domingo de Páscoa (12). "Ele caiu da escada na casa dele e trincou duas costelas na queda, mas está bem".
Alves informou ainda que Raul já deveria ter saído do hospital, mas a família e o médico pessoal do apresentador, acharam melhor mantê-lo, sob observação, até a próxima segunda-feira (20).
Ela disse também que, embora o comunicador esteja internado em um andar separado dos pacientes com coronavírus, tanto ele quanto seu filho Raul Gil Júnior -diretor de TV, conhecido como Raulzinho- fizeram teste O apresentador usou o Instagram para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. "Para todos que me seguem, quero agradecer todas as orações...orações são sempre bem vindas...tive um acidente em minha casa, mas logo estarei gravando meu programa e alegrando, como sempre, todas as tardes de sábado, em nome do Senhor Jesus", postou ele.

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Em setembro, Gil foi internado em um hospital de São Paulo após sofrer com um quadro de arritmia cardíaca. "Fiz 20 e poucos exames e saíram todos maravilhosos, inclusive pela minha idade. [...] Deu uma arritmia e meu médico falou: 'Você terá que ficar uma noite aqui no hospital para a gente dar um jeito nisso'. E eu fiquei. Mas eu rezei muito, pedi muito para Deus, porque não estava voltando ao normal", disse ao TV Fama, uma mês após o ocorrido.

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