Música

Ivete Sangalo terá live exibida ao vivo pela Globo

Ideia é que mais cantores tenham shows transmitidos
Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 15:26

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
A cantora Ivete Sangalo vai estrear um novo projeto multiplataforma na Globo. A partir de sábado (25) à noite, entre "Fina Estampa" e o BBB 20, ela terá um show em formato de live transmitido pela emissora. A ideia é que mais artistas entrem na onda e tenham lives exibidas no canal.
No Ivete em Casa, a baiana poderá cantar e trocar ideias com o público tanto na Globo como no Multishow, Globoplay, redes sociais e em plataformas digitais. Tudo ao vivo e simultâneo. O canal oficial Música Multishow e o canal de Ivete no Youtube, além dos perfis sociais oficiais do Multishow no Twitter, Facebook e Instagram, também transmitirão a live.
A Globo exibirá as primeiras músicas da apresentação que continuará nos demais canais. "Uma das coisas que me faz mais feliz é cantar, e eu estava louca para poder levar música aos meus fãs. E poder cantar nesse projeto incrível, que vem nesse momento em que temos de estar em distanciamento social, é uma alegria", revela.

Ela afirma que a live foi pensada nos mínimos detalhes para que surpreenda o público. "Será especial demais porque têm o poder de unir as pessoas, onde quer que elas estejam, rompendo barreiras. Vou estar em todos os tipos de tela pelo Brasil e mundo afora. Vou mostrar ao público o meu cantinho e cantar muito", reforça.
Mais do que um show, Ivete vai interagir com quem estiver assistindo e vai revelar um pouco de sua intimidade. Vai tocar na sala, cantar na cozinha e circular pela casa na capital baiana.
O diretor do projeto, Boninho, afirma que uma das principais características da Ivete é a sua personalidade acolhedora e por isso foi escolhida para inaugurar o formato. "O Ivete Em Casa é um grande bate-papo musical. Um sarau pop com Ivete na intimidade da sua casa, cantando clássicos da sua carreira", explica.

