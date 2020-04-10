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Ivete Sangalo e Claudia Leitte são surpreendidas com visitas de cobras

Ivete chegou a filmar o animal rastejando por seu quintal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 11:15

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 11:15

A cantora Ivete Sangalo
A cantora Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
As cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte, coincidentemente, receberam uma visitinha diferente nos últimos dias. Ambas encontraram cobras em suas casas. As duas, assim como todo o país, estão isoladas com as famílias em meio à quarentena.
Pelas redes sociais, as duas contaram mais detalhes sobre o que aconteceu.

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Ivete chegou a filmar o bicho se rastejando pelo quintal dela. Mas engana-se quem pensa que ela se assustou. Pelo contrário.
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Uma visita em casa. Eu disse a ela , fique em casa! Linda passando pra dar um beijo

Uma publicação compartilhada por Veveta ? (@ivetesangalo) em

"Uma visita em casa. Eu disse a ela que fique em casa! Linda passando para dar um beijo", disse Ivete sobre a enorme cobra.
O momento chamou a atenção da parceira de The Voice Claudia Leitte. "Está amarrado. Ontem apareceu uma aqui em casa também. Meu Pai", revelou a baiana em tom bem mais assustado.

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