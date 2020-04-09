Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Com live de Marília Mendonça, Marquezine diz que cupido está de quarentena

Atriz acompanhou apresentação nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 16:42

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 16:42

A atriz Bruna Marquezine
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Instagram/@brunamarquezine
Bruna Marquezine, 24, usou as redes sociais na noite desta quarta (8) para acompanhar a apresentação da Marília Mendonça no YouTube, que foi vista por 2,5 milhões de pessoas, inclusive o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Com bastante bom humor, a atriz comentou sobre as letras de sofrência e amor. "Cada música é um gatilho diferente", escreveu a artista. Mas o comentário que mais chamou atenção dos internautas foi sobre o seu cupido.
"Meu cupido no momento deve tá de quarentena também porque não tá trazendo nada", brincou Marquezine. Os internautas logo rebateram ao tuíte da atriz. "Melhor do que trabalhando e trazendo lixo igual aquele que todo mundo sabe quem", citou uma seguidora.
Já outro fã de Marquezine foi bastante direto em citar o ex-namorado da artista, o jogador Neymar. "Talvez o teu cupido traga o hexa porque se depender do Neymar...".

Veja Também

Foto: Bruna Marquezine surpreende ao surgir de lingerie branca

Bruna Marquezine processa internautas por posts caluniosos nas redes sociais

Após apoiar Prior, Neymar diz que carinho por Marquezine é o mesmo

Recentemente a formação do paredão do BBB 20 voltou a mexer com o ânimo dos fãs do antigo casal "Brumar". De um lado a torcida de Bruna Marquezine, para a amiga Manu Gavassi, e de outro o jogador Neymar para Felipe Prior.
Depois de muitos comentários dos internautas, o craque do PSG recuou na torcida e escreveu que desejava que ambos estivessem do BBB 20, o que não aconteceu, já que Prior foi eliminado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados