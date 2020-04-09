Com live de Marília Mendonça, Marquezine diz que cupido está de quarentena

A atriz Bruna Marquezine Crédito: Instagram/@brunamarquezine

Bruna Marquezine, 24, usou as redes sociais na noite desta quarta (8) para acompanhar a apresentação da Marília Mendonça no YouTube, que foi vista por 2,5 milhões de pessoas, inclusive o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Com bastante bom humor, a atriz comentou sobre as letras de sofrência e amor. "Cada música é um gatilho diferente", escreveu a artista. Mas o comentário que mais chamou atenção dos internautas foi sobre o seu cupido.

Cada música é um gatilho diferente #LiveLocalMariliaMendonca @MariliaMReal — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) April 9, 2020

"Meu cupido no momento deve tá de quarentena também porque não tá trazendo nada", brincou Marquezine. Os internautas logo rebateram ao tuíte da atriz. "Melhor do que trabalhando e trazendo lixo igual aquele que todo mundo sabe quem", citou uma seguidora.

Meu cupido no momento deve tá de quarentena também pq não tá trazendo nada. https://t.co/DjuzN6pqfD — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) April 9, 2020

Já outro fã de Marquezine foi bastante direto em citar o ex-namorado da artista, o jogador Neymar. "Talvez o teu cupido traga o hexa porque se depender do Neymar...".

Recentemente a formação do paredão do BBB 20 voltou a mexer com o ânimo dos fãs do antigo casal "Brumar". De um lado a torcida de Bruna Marquezine, para a amiga Manu Gavassi, e de outro o jogador Neymar para Felipe Prior.