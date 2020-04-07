Bruna Marquezine processa internautas por posts caluniosos nas redes sociais

A atriz Bruna Marquezine Crédito: Instagram/@brunamarquezine

A assessoria de imprensa da atriz Bruna Marquezine, 24, afirmou na noite desta segunda-feira (7) que está processando internautas que divulgaram informações falsas ou de ataque pessoal contra a artista em redes sociais. A afirmação foi feita em uma carta aberta enviada a fã-clubes da artista.

"Com a cooperação ativa de vocês, fãs, tomamos medidas legais contra calúnias e comentários maliciosos, disseminação de informações falsas, ataques pessoais e postagens de difamação que estavam se espalhando online e nas redes sociais recentemente", afirma a carta divulgada pela assessoria Coolab Digital.

O comunicado afirma que a equipe da atriz continuará monitorando, coletando mensagens que forem caluniosas em relação a ela e "tomando medidas legais contra esses haters". Ele pediu ainda a ajuda dos fãs para que também mandem para a assessoria postagens desse tipo.

Bruna Marquezine está de férias, mas os advogados e a assessoria dela não!



Carta aberta da assessoria de imprensa da atriz para os fãs.



Contamos com a ajuda de todos para denunciar informações falsas e ataques pessoais que estão disseminando contra ela nas redes sociais. pic.twitter.com/G6CGvuFfu2 — Marquezine Comunicações ?? (@marquezinecom) April 6, 2020

No Twitter, a assessoria da atriz afirmou que a notificação extrajudicial emitida por ela "refere-se a uma thread divulgada ontem, por um perfil fake, com o conteúdo falso e mentiroso com a única intenção de prejudicar a imagem da atriz, o que não se pode permitir e nem vamos admitir".

Informamos a quem interessar possa que a notificação extrajudicial emitida pela @coolabdigital na qualidade de assessoria de imprensa da atriz @BruMarquezine refere-se a uma thread divulgada ontem, por um perfil fake, com conteúdo falso e mentiroso com a única intenção de... — Coolab Digital (@CoolabDigital) April 6, 2020