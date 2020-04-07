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Polêmica

Bruna Marquezine processa internautas por posts caluniosos nas redes sociais

Assessoria da atriz enviou carta aberta aos fãs dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 15:47

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 15:47

A atriz Bruna Marquezine
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Instagram/@brunamarquezine
A assessoria de imprensa da atriz Bruna Marquezine, 24, afirmou na noite desta segunda-feira (7) que está processando internautas que divulgaram informações falsas ou de ataque pessoal contra a artista em redes sociais. A afirmação foi feita em uma carta aberta enviada a fã-clubes da artista.
"Com a cooperação ativa de vocês, fãs, tomamos medidas legais contra calúnias e comentários maliciosos, disseminação de informações falsas, ataques pessoais e postagens de difamação que estavam se espalhando online e nas redes sociais recentemente", afirma a carta divulgada pela assessoria Coolab Digital.

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O comunicado afirma que a equipe da atriz continuará monitorando, coletando mensagens que forem caluniosas em relação a ela e "tomando medidas legais contra esses haters". Ele pediu ainda a ajuda dos fãs para que também mandem para a assessoria postagens desse tipo.
No Twitter, a assessoria da atriz afirmou que a notificação extrajudicial emitida por ela "refere-se a uma thread divulgada ontem, por um perfil fake, com o conteúdo falso e mentiroso com a única intenção de prejudicar a imagem da atriz, o que não se pode permitir e nem vamos admitir".
A mensagem, retuitada por Bruna Marquezine, ganhou apoio de muitos seguidores da atriz, mas também algumas críticas. "A pessoa é acusada de um comportamento racista e a resposta que ela articula é ainda mais racista e colonial que é perseguir e criminalizar pessoas negras", disse um internauta.

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