Neymar recua após fazer oposição a Marquezine no Paredão Manu x Prior

Após Bruna Marquezine declarar sua torcida para a amiga Manu Gavassi e pedir a eliminação de Felipe Prior, Neymar Jr. faz campanha para o arquiteto Crédito: Reprodução

O antigo casal "Brumar" voltou a ser assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (30). Isso porque Bruna Marquezine, 24, o jogador Neymar, 28, declararam torcidas opostas para o paredão do BBB 20, que acontece nesta terça.

Amiga pessoal da Manu Gavassi, que enfrenta a berlinda com Mari Gonzales e Felipe Prior, Marquezine tem feito campanha para a cantora ficar na casa mais vigiada do Brasil. "Por favor, votem", pede a atriz para a permanência da amiga no programa.

Por outro lado, Neymar manifestou sua torcida para Prior, na mesma rede social. O craque de futebol publicou a hastag #TeamPrior e usou figurinhas em referência a frase dita pelo brother durante o programa ao vivo: "fogo no parquinho".

Horas depois, porém, o jogador brasileiro parece ter voltado atrás da sua decisão. Em publicação no Twitter, ele escreveu que deseja ambos na final do BBB 20: "Fica Prior e fica Manu ... depois do movimento, os dois tem que ir até a final. Fogo no Parquinho", escreveu.

O nome do jogador está no topo dos assuntos mais comentados no Twitte. A hashtag #Pipocou é utilizada pelos internautas para falar sobre o recuo de Neymar. "Pipocou para a ex, não vou julgar...", escreveu um deles.

Antes da mudança de posição dele, os internautas já faziam brincadeiras sobre as torcidas opostas dos ex-namorados. "Isso apenas mostra que o Neymar não superou a Bruna Marquezine, ele ama uma atenção da ex", comentou um internauta.

"Por isso que ela largou você Neymar", sugeriu outro usuário do Twitter. "Esse paredão está sendo Bruna versus Neymar", brincou outro internauta, com bom humor.

Mas essa não foi a primeira vez que o Big Brother causou um desconforto no ex-casal de namorados. Logo no primeiro paredão da 20º edição, Marquezine declarou a torcida para que o surfista Lucas Chumbo amigo de Neymar, deixasse o reality. A atriz também citou que o atleta seria "tóxico", o que não agradou fãs do jogador.

Tanto Marquezine quanto Neymar não trocaram mensagens diretas. Vale lembrar que o relacionamento dos dois foi bastante conturbado, e contou com idas e vindas de 2013 a 2018.

VEJA A REPERCUSSÃO

Fica prior e fica Manu ... depois do movimento, os dois tem que ir até a final ??

Fogo no Parquinho ?? — Neymar Jr (@neymarjr) March 30, 2020

Isso apenas mostra que o Neymar não superou a Bruna marquezine, ele ama uma atenção da ex. #FicaManu pic.twitter.com/MTstfG7g8f — Grein (@grein_steven) March 30, 2020