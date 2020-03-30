Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 20

Neymar recua após fazer oposição a Marquezine no Paredão Manu x Prior

'Fica Prior e fica Manu ...os dois têm que ir até a final', diz jogador

Publicado em 30 de Março de 2020 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 19:37
Após Bruna Marquezine declarar sua torcida para a amiga Manu Gavassi e pedir a eliminação de Felipe Prior, Neymar Jr. faz campanha para o arquiteto
Após Bruna Marquezine declarar sua torcida para a amiga Manu Gavassi e pedir a eliminação de Felipe Prior, Neymar Jr. faz campanha para o arquiteto Crédito: Reprodução
O antigo casal "Brumar" voltou a ser assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (30). Isso porque Bruna Marquezine, 24, o jogador Neymar, 28, declararam torcidas opostas para o paredão do BBB 20, que acontece nesta terça.
Amiga pessoal da Manu Gavassi, que enfrenta a berlinda com Mari Gonzales e Felipe Prior, Marquezine tem feito campanha para a cantora ficar na casa mais vigiada do Brasil. "Por favor, votem", pede a atriz para a permanência da amiga no programa.
Por outro lado, Neymar manifestou sua torcida para Prior, na mesma rede social. O craque de futebol publicou a hastag #TeamPrior e usou figurinhas em referência a frase dita pelo brother durante o programa ao vivo: "fogo no parquinho".

Veja Também

BBB20: Paredão vira treta entre torcedores de futebol e fãs de Manu

"BBB 20": Prior, Manu e Mari disputam votos no paredão

"BBB 20": Flay detona capixaba Gizelly: "Defeca pela boca, uma fossa"

Horas depois, porém, o jogador brasileiro parece ter voltado atrás da sua decisão. Em publicação no Twitter, ele escreveu que deseja ambos na final do BBB 20: "Fica Prior e fica Manu ... depois do movimento, os dois tem que ir até a final. Fogo no Parquinho", escreveu.
O nome do jogador está no topo dos assuntos mais comentados no Twitte. A hashtag #Pipocou é utilizada pelos internautas para falar sobre o recuo de Neymar. "Pipocou para a ex, não vou julgar...", escreveu um deles.
Antes da mudança de posição dele, os internautas já faziam brincadeiras sobre as torcidas opostas dos ex-namorados. "Isso apenas mostra que o Neymar não superou a Bruna Marquezine, ele ama uma atenção da ex", comentou um internauta.
"Por isso que ela largou você Neymar", sugeriu outro usuário do Twitter. "Esse paredão está sendo Bruna versus Neymar", brincou outro internauta, com bom humor.
Mas essa não foi a primeira vez que o Big Brother causou um desconforto no ex-casal de namorados. Logo no primeiro paredão da 20º edição, Marquezine declarou a torcida para que o surfista Lucas Chumbo amigo de Neymar, deixasse o reality. A atriz também citou que o atleta seria "tóxico", o que não agradou fãs do jogador.
Tanto Marquezine quanto Neymar não trocaram mensagens diretas. Vale lembrar que o relacionamento dos dois foi bastante conturbado, e contou com idas e vindas de 2013 a 2018.

VEJA A REPERCUSSÃO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados