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BBB 20: Prior faz elogios e convida Bruna Marquezine e Manu para ir à Disney

Arquiteto publicou bate-papo nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:29

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:29

O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior
O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior
Felipe Prior brincou em um aeroporto ao ver um banner com a foto de Bruna Marquezine: "Olha quem me ferrou", disse. Porém, mais tarde ele teve a chance de bater um papo por mensagem com a atriz e publicou em seu Instagram.
Na conversa, ambos explicaram seus pontos de vista e parece que se tornaram amigos. Até convite para sair rolou. (Confira os prints da conversa no fim da matéria)
No papo, Bruna começa dizendo que torcia para o crescimento e evolução do competidor. Pediu desculpas pela torcida contra, mas deixou claro que ele a fez passar muita raiva no BBB.
Em resposta, Prior levou na esportiva. "Temos que levar na brincadeira e saber perder. Sinto que foi por pouco", disse.

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Bruna, então, contou a ele que o embate com sua melhor amiga Manu foi acirrado. "Você tem muita vida pela frente e fazendo escolhas certas, quem sabe uma terapia (brincadeira), você vai longe", disse.
Na sequência, Bruna confidenciou que acredita que Felipe Prior tenha um coração bom e puro. "Desculpa se peguei pesado, mas a Manuzinha é muito minha amiga e você falava muita bosta", escreveu.
Prior se justificou dizendo que falava sobre os fatos que ocorriam e até convidou ela e Manu para ir à Disney. Também elogiou o trabalho de Bruna, o que fez ela se derreter.
"Para de ser legal,menino. Está me fazendo me sentir mais culpada", brincou ela.
Prior terminou o papo dizendo que ele gosta da Manu e ela dele, mas que no reality tinha de jogar.
BBB 20: Felipe Prior publicou em seu Instagram a conversa que teve com Bruna Marquezine após sua saída do reality show
BBB 20: Felipe Prior publicou em seu Instagram a conversa que teve com Bruna Marquezine após sua saída do reality show Crédito: Instagram/@felipeprior
BBB 20: Felipe Prior publicou em seu Instagram a conversa que teve com Bruna Marquezine após sua saída do reality show
BBB 20: Felipe Prior publicou em seu Instagram a conversa que teve com Bruna Marquezine após sua saída do reality show Crédito: Instagram/@felipeprior
BBB 20: Felipe Prior publicou em seu Instagram a conversa que teve com Bruna Marquezine após sua saída do reality show
BBB 20: Felipe Prior publicou em seu Instagram a conversa que teve com Bruna Marquezine após sua saída do reality show Crédito: Instagram/@felipeprior

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