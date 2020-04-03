BBB 20: Prior faz elogios e convida Bruna Marquezine e Manu para ir à Disney

O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior

Felipe Prior brincou em um aeroporto ao ver um banner com a foto de Bruna Marquezine: "Olha quem me ferrou", disse. Porém, mais tarde ele teve a chance de bater um papo por mensagem com a atriz e publicou em seu Instagram.

Na conversa, ambos explicaram seus pontos de vista e parece que se tornaram amigos. Até convite para sair rolou. (Confira os prints da conversa no fim da matéria)

No papo, Bruna começa dizendo que torcia para o crescimento e evolução do competidor. Pediu desculpas pela torcida contra, mas deixou claro que ele a fez passar muita raiva no BBB.

Em resposta, Prior levou na esportiva. "Temos que levar na brincadeira e saber perder. Sinto que foi por pouco", disse.

Bruna, então, contou a ele que o embate com sua melhor amiga Manu foi acirrado. "Você tem muita vida pela frente e fazendo escolhas certas, quem sabe uma terapia (brincadeira), você vai longe", disse.

Na sequência, Bruna confidenciou que acredita que Felipe Prior tenha um coração bom e puro. "Desculpa se peguei pesado, mas a Manuzinha é muito minha amiga e você falava muita bosta", escreveu.

Prior se justificou dizendo que falava sobre os fatos que ocorriam e até convidou ela e Manu para ir à Disney. Também elogiou o trabalho de Bruna, o que fez ela se derreter.

"Para de ser legal,menino. Está me fazendo me sentir mais culpada", brincou ela.

Prior terminou o papo dizendo que ele gosta da Manu e ela dele, mas que no reality tinha de jogar.

BBB 20: Felipe Prior publicou em seu Instagram a conversa que teve com Bruna Marquezine após sua saída do reality show Crédito: Instagram/@felipeprior

BBB 20: Felipe Prior publicou em seu Instagram a conversa que teve com Bruna Marquezine após sua saída do reality show Crédito: Instagram/@felipeprior