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'BBB 20': Susana Vieira detona sisters: 'Todas são más, menos Flay e Mari'

Atriz veternada da Globo ainda elogiou o terninho usado por Manu Gavassi na noite deu seu paredão no reality
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:10

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:10

A atriz Susana Vieira
A atriz Susana Vieira Crédito: Reprodução/Instagram @susanavieiraoficial
Susana Vieira participou de uma transmissão ao vivo com Hugo Gloss e abriu o jogo sobre sua avaliação pessoal do "BBB 20". Durante a live, a veterana da Globo elogiou a participação de Mari Gonzalez e Flayslane, além de elogiar o terninho usado por Manu Gavassi na noite de seu próprio paredão. 
"Todas más! Elas são más com exceção da Mari. Adoro a Flayslane. Todo mundo que vai para o paredão mais de dez vezes é porque merece ganhar. Sinal de que a casa está sempre com inveja. É sempre assim, vai Babu, Prior e ela. Ela está ali de verdade", opinou. 

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"Que Manu, o quê! Manu vai lá com aquele cabelinho cortado, com aquele paletó chiquérrimo, caríssimo. A roupa dela estava divina!", ainda exclamou. 

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