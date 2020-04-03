'BBB 20': Susana Vieira detona sisters: 'Todas são más, menos Flay e Mari'

Susana Vieira participou de uma transmissão ao vivo com Hugo Gloss e abriu o jogo sobre sua avaliação pessoal do "BBB 20". Durante a live, a veterana da Globo elogiou a participação de Mari Gonzalez e Flayslane, além de elogiar o terninho usado por Manu Gavassi na noite de seu próprio paredão.
"Todas más! Elas são más com exceção da Mari. Adoro a Flayslane. Todo mundo que vai para o paredão mais de dez vezes é porque merece ganhar. Sinal de que a casa está sempre com inveja. É sempre assim, vai Babu, Prior e ela. Ela está ali de verdade", opinou.
"Que Manu, o quê! Manu vai lá com aquele cabelinho cortado, com aquele paletó chiquérrimo, caríssimo. A roupa dela estava divina!", ainda exclamou.