'BBB 20': Gizelly cria polêmica racial e é criticada: 'Doença mental'

"BBB 20": a capixaba Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução

Felipe Neto foi uma das personalidades que mais se revoltou com uma fala da capixaba Gizelly Bicalho no " BBB 20 ". A representante do Espírito Santo, na madrugada desta sexta (3), comparou a base que Thelma usou no rosto com barro e acabou gerando polêmica na web.

"Chamar a base da negra de barro é inaceitável", disparou Felipe Neto, assim que assistiu ao vídeo do momento em que Gizelly solta a afirmação.

"Pensa no grau de doença mental que alguém tem que ter para gostar tanto, mas tanto de um participante de reality, a ponto de ouvir a pessoa chamar a base de uma mulher preta de 'barro' e ainda assim sair xingando e criticando quem aponta o racismo nisso", continuou o youtuber.

Depois, quem foi alvo de críticas foi o próprio Felipe, por ter usado o termo "doença mental". Uma seguidora acabou respondendo: "Desculpa, mas eu sou professora, trabalho com pessoas com deficiência (pós graduada nisso) e acho extremamente ofensivo você dizer que gostar de alguém dentro de um programa é ter doença mental... Você conhece ao menos como isso fere as pessoas com deficiência?".

Gizelly sendo racista NOVAMENTE com a Thelminha falando que ela passa barro no rosto #BBB20 pic.twitter.com/gvbdfeG6tj — emu (@tiniflores) April 3, 2020

Fiquei super desconfortável com Gizelly falando da base da Thelma.



Já passei uma vergonha ENORME quando minha base transferiu para a blusa de uma professora universitária - que é uma mulher branca - e ela perguntou NA FRENTE DE TODO MUNDO se eu passava barro no rosto. — Ana Flor (@Tdetravesti) April 3, 2020

gizelly: "gente eu não sei o que a thelminha passa na cara, isso é barro?"



thelma: "é a minha base"



gizelly: "isso é barro porquinha"



thelma: "...minha base é marrom"



me respondam: por que vocês não estão falando sobre isso? — raveena ? (@rhythmbIues) April 3, 2020

a gizelly chamar DE BARRO a base que a thelma usa no rosto é pra chegar cobrindo essa racista de soco — Déia Freitas (@NaoInviabilize) April 3, 2020