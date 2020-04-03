'BBB 20': Gizelly cria polêmica racial e é criticada: 'Doença mental'

Felipe Neto foi uma das personalidades que mais se revoltou com uma fala da capixaba Gizelly Bicalho no "BBB 20". A representante do Espírito Santo, na madrugada desta sexta (3), comparou a base que Thelma usou no rosto com barro e acabou gerando polêmica na web.
"Chamar a base da negra de barro é inaceitável", disparou Felipe Neto, assim que assistiu ao vídeo do momento em que Gizelly solta a afirmação.
"Pensa no grau de doença mental que alguém tem que ter para gostar tanto, mas tanto de um participante de reality, a ponto de ouvir a pessoa chamar a base de uma mulher preta de 'barro' e ainda assim sair xingando e criticando quem aponta o racismo nisso", continuou o youtuber.
Depois, quem foi alvo de críticas foi o próprio Felipe, por ter usado o termo "doença mental". Uma seguidora acabou respondendo: "Desculpa, mas eu sou professora, trabalho com pessoas com deficiência (pós graduada nisso) e acho extremamente ofensivo você dizer que gostar de alguém dentro de um programa é ter doença mental... Você conhece ao menos como isso fere as pessoas com deficiência?".