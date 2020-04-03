Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Felipe Neto detonou!

'BBB 20': Gizelly cria polêmica racial e é criticada: 'Doença mental'

Capixaba do 'BBB 20' perguntou se o que Thelma usava no rosto era barro e acabou sendo detonada nas redes sociais; youtuber Felipe Neto chegou a dizer que fãs de Gizelly têm 'doença mental'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 09:52

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 09:52

"BBB 20": a capixaba Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução
Felipe Neto foi uma das personalidades que mais se revoltou com uma fala da capixaba Gizelly Bicalho no "BBB 20". A representante do Espírito Santo, na madrugada desta sexta (3), comparou a base que Thelma usou no rosto com barro e acabou gerando polêmica na web. 
"Chamar a base da negra de barro é inaceitável", disparou Felipe Neto, assim que assistiu ao vídeo do momento em que Gizelly solta a afirmação. 
"Pensa no grau de doença mental que alguém tem que ter para gostar tanto, mas tanto de um participante de reality, a ponto de ouvir a pessoa chamar a base de uma mulher preta de 'barro' e ainda assim sair xingando e criticando quem aponta o racismo nisso", continuou o youtuber. 

Veja Também

"BBB 20": Prior comemora Flay líder: "Gizelly no paredão"

Web chama Márcio Gomes de "fofo" e pede ele no "Jornal Nacional"

Atriz da Globo engata romance com filho de Cássia Eller, diz jornal

Depois, quem foi alvo de críticas foi o próprio Felipe, por ter usado o termo "doença mental". Uma seguidora acabou respondendo: "Desculpa, mas eu sou professora, trabalho com pessoas com deficiência (pós graduada nisso) e acho extremamente ofensivo você dizer que gostar de alguém dentro de um programa é ter doença mental... Você conhece ao menos como isso fere as pessoas com deficiência?". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados