Atriz da Globo engata romance com filho de Cássia Eller, diz jornal

Um novo casal acaba de se formar! Segundo informações do jornal Extra, Chicão Eller, filho da cantora Cássia Eller, e a atriz Julia Dalavia, da TV Globo, estão vivendo o maior romance.
Os dois teriam viajado juntos para a Chapada Diamantina com um grupo de amigos e ficaram hospedados em uma casa simples por lá. Em 2019, eles já tinham sido flagrados aos beijos em um show.
Longe da TV desde "Órfãos da Terra", novela da Globo, Julia recentemente deu entrevista em torno de seu estilo de alimentação.
Não como mais carnes. Apesar de nunca ter sido muito fã do sabor, decidi cortar esse alimento do meu cardápio por uma questão de preservação da natureza também. Comecei a ler e a pesquisar sobre o assunto, as causas e consequências para o mundo. Resolvi dar um basta. Quero contribuir para um planeta melhor, disse a bonita, em entrevista ao Gshow.