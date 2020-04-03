Atriz da Globo engata romance com filho de Cássia Eller, diz jornal

Os dois teriam viajado juntos para a Chapada Diamantina com um grupo de amigos e ficaram hospedados em uma casa simples por lá. Em 2019, eles já tinham sido flagrados aos beijos em um show.

Não como mais carnes. Apesar de nunca ter sido muito fã do sabor, decidi cortar esse alimento do meu cardápio por uma questão de preservação da natureza também. Comecei a ler e a pesquisar sobre o assunto, as causas e consequências para o mundo. Resolvi dar um basta. Quero contribuir para um planeta melhor, disse a bonita, em entrevista ao Gshow.