'BBB 20': Flayslane vence prova de sorte e se torna nova líder

Na prova, os participantes, um a um, escolhiam uma chave. As chaves que ligavam os carros expostos no gramado davam ao competidor o direito de ir para a próxima fase.
Rafa foi a primeira a ser eliminada por não conseguir ligar o carro. Gabi também não conseguiu ligar o carro. Marcela também foi eliminada. Ivy e Thelma, as últimas a pegar as chaves, conseguiram ligar o carro e foram à próxima fase.
Na segunda etapa participaram do jogo Babu, Flay, Mari, Gizelly e Manu. Mais uma vez, apenas duas das chaves davam ao competidor a chance de ligar o carro e partir para a próxima fase.
Manu foi a primeira a escolher a chave, mas não ligou. O segundo a jogar foi Babu. O carro ligou, e ele foi classificado. Gizelly não conseguiu ligar e foi eliminada. Mari foi a quarta a concorrer e não conseguiu. Flay foi classificada.
Na etapa semifinal, Flay, Babu, Ivy e Thelma disputaram. Eram oito chaves e só duas ligavam o carro. Flayslane e Babu foram os mais sortudos.
Na final, o duelo ficou entre Babu e Flay. E quem ligou o carro foi Flay.
Flay convidou Babu, Ivy e Mari para o Vip.
Agora, a formação do paredão será já nesta sexta-feira (3). Flayslane indicará um, a casa, outro, e o indicado poderá contra golpear e escolher seu adversário. O eliminado sairá já no domingo (5).