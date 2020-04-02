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Larissa Manoela e padre Fábio reagem a ato racista de empresário contra Maju

'Me deixou estarrecida, indignada e, ao mesmo tempo, enganada', diz atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 13:40

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 13:40

Rodrigo Branco, empresário, ex-diretor da Band e guia turístico de Orlando para famosos
Rodrigo Branco, empresário e guia turístico de Orlando para famosos Crédito: Instagram/RodrigoBran
Após o empresário Rodrigo Branco proferir falas racistas sobre Maju Coutinho e a participante Thelma do BBB 20, famosos que têm contato com ele resolveram se manifestar.
O padre Fábio de Melo publicou um vídeo em seu Instagram na noite desta quarta-feira (1º), no qual o brother Babu, também do BBB20, fala sobre preconceito. Na legenda, Fábio escreveu: "Em poucos minutos ele nos recordou que precisamos ressignificar o que dizemos".
Ele continuou, dizendo que Rodrigo Branco proferiu "agressões verbais" às mulheres negras, e que "sua fala me estarreceu". "Rodrigo é um irmão que a vida me deu. Mas não assumo sua defesa. Não compactuo com o que ele disse. Mas não o abandono, pois sei que ele jamais me abandonaria", escreveu.
"Precisamos de uma profunda mudança de mentalidade. Thelma e Maju são duas mulheres grandiosas, mas não o são porque são "pretas". São porque são [...] Eu estou muito triste com o acontecido. E queria que tudo isso nos ensinasse. Pode ser que você também tenha algo a ser corrigido na mentalidade e suas expressões. Apresse-nos. Para que ataques como o do Rodrigo não se repitam", concluiu.
Ver essa foto no Instagram

Não acompanho o jogo. Sei pouco sobre os candidatos. Não tô aqui fazendo torcida pra ninguém. Quero apenas, com muita humildade, oferecer meu lugar de fala ao Babú. Em poucos minutos ele nos recordou que precisamos ressignificar o que dizemos. A mim sempre incomodou o simbólico negativo que atribuímos ao conceito de negro. Mas eu quero e preciso evoluir. O que digo influencia o que penso. É neste ciclo que preciso interferir. Há 7 anos eu escrevi um livro intitulado: o discípulo da madrugada, a história de um homem que só se encontrava com Jesus sob a proteção das sombras. Foi uma forma de ressignificar a noite. Lá eu disse: sim, o escuro também me ilumina. Sei que muitos estão sabendo do episódio de racismo que envolveu meu amigo Rodrigo Branco. Nesta semana, ele proferiu agressões verbais à Thelma, do BBB, e à apresentadora Maju Coutinho. A sua fala me estarreceu. Eu não costumo colocar meu senso de justiça no bolso para defender os que amo. Quando tive um familiar preso por roubo, eu assumi a defesa de quem foi roubado. Rodrigo é um irmão que a vida me deu. Mas não assumo sua defesa. Não compactuo com o que ele disse. Mas não o abandono, pois sei que ele jamais me abandonaria. Hoje, quando assisti a esse vídeo, vi uma oportunidade de tocar no fato, uma vez que tantos sabem de minha proximidade com ele. Babu nos alerta para o racismo da linguagem. Ele tem razão. Precisamos de uma profunda mudança de mentalidade. Thelma e Maju são duas mulheres grandiosas, mas não o são porque são pretas. São porque são. Mas não podemos negar que o caminho para elas foi muito mais difícil do que para os que nascem sob o vergonhoso e infame privilégio da cor. A exemplo de Zileide Silva, Glória Maria, Heraldo Pereira e tantos outros, elas nos recordam que seus espaços não lhes foram concedidos por piedade ou correção histórica, mas sim por competência, esforço e capacidade. Eu estou muito triste com o acontecido. E queria que tudo isso nos ensinasse. Pode ser que você também tenha algo a ser corrigido na mentalidade e suas expressões. Apresse-nos. Para que ataques como o do Rodrigo não se repitam. Para que a luz dos pretos nos livre da cegueira de nossa claridade.

Uma publicação compartilhada por pefabiodemelo (@pefabiodemelo) em

Além do padre, se manifestou a atriz Larissa Manoela, que também compartilhou o vídeo de Babu em seu perfil no Instagram. Na legenda, a artista afirma que ela e seus pais tiveram um "choque enorme" com a atitude vinda de "uma pessoa que nós conhecemos e que até então não tinha tido esse comportamento insensato".
"Incrivelmente o tema racismo debatido desde antes de ontem nessa rede social chegou dentro do BBB, sem eles ao menos saberem o que se passa aqui fora. [...] Babu, Thelma, Maju e nenhuma pessoa preta merece passar por tamanho preconceito. Não dá para aceitar ofensa, diminuição, julgamento, demérito, injúria. Não compactuo com nenhuma palavra dita através de uma live feita nessa rede. Esse episódio me deixou estarrecida, indignada e, ao mesmo tempo, enganada", diz ela.
"Eu mesma interpretei uma personagem racista e confesso que sofria de verdade e que ficava muito mal ao interpretá-la. Mas fora do set sempre passei valores morais contrários aos da ficção, procurando conscientizar as pessoas de quão grave era essa atitude", completa.
Ver essa foto no Instagram

Estamos vivendo em um tempo onde muitos de nós sentamos à noite em nosso sofá e somos presenteados com um dos programas de maior entretenimento do país. Não assisto @bbb de hoje! Eu acompanho a cada ano, mas confesso que esse ano me pegou de jeito! Lá dentro existem (e existiram, pois já foram eliminados) muitas pessoas que eu conheço. Gosto de prestigiar quem eu de alguma forma já tive contato ou acompanho através das redes sociais. Minha torcida ontem era pra @manugavassi ficar. Muito me admira a presença e postura dela no jogo, sensata, inteligente e humilde. Hoje em uma conversa com @babusantana sobre racismo, Manu perguntou ao Babu como é a maneira certa de se referir às pessoas que tem a pele de cor preta! Deem play, BABU DEU AULA. Incrivelmente o tema RACISMO debatido desde antes de ontem nessa rede social chegou dentro do BBB sem eles ao menos saberem o que se passa aqui fora. Um programa que abrange boa parte da população brasileira tendo representantes fortes debatendo sobre esse tema é muito potente. BABU, THELMA, MAJU e NENHUMA pessoa preta merece passar por tamanho preconceito. NÃO DA PRA ACEITAR ofensa, diminuição, julgamento, demérito, injúria. NÃO COMPACTUO com nenhuma palavra dita através de uma live feita nessa rede. Esse episódio me deixou estarrecida, indignada e, ao mesmo tempo, enganada. Infelizmente, muitas vezes ouvimos falar ou até mesmo presenciamos pessoas expressarem esse tipo de pensamento racista. Eu mesma interpretei uma personagem racista e confesso que sofria de verdade e que ficava muito mal ao interpretá-la. Mas fora do set sempre passei valores morais contrários aos da ficção, procurando conscientizar as pessoas de quão grave era essa atitude. Confesso que pra mim e para os meus pais foi um choque enorme, por essa atitude ter vindo de uma pessoa que nós conhecemos e que até então não tinha tido esse comportamento insensato. (continua nos comentários)

Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela) em

ENTENDA O CASO

O empresário Rodrigo Branco, famoso guia de turismo de celebridades em Orlando, surpreendeu amigos e seguidores nesta segunda-feira (30) ao fazer pronunciamentos racistas contra a apresentadora e jornalista Maju Coutinho e a participante Thelma, do Big Brother Brasil 20.
Em conversa via live de Instagram com a influenciadora digital Ju de Paulla, ele disse que "torcer por Thelma é racismo", e que sua torcida existe apenas porque "ela é negra coitada".
"É a mesma coisa que falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, é horrível. Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor", afirmou. "Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado e eu como diretor de TV, vou te falar, ela lê o TP errado."

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A repercussão das falas foi negativa, e momentos depois, o empresário recorreu ao seu perfil no Instagram para se desculpar. Através de um vídeo, ele diz que "várias vezes já falei besteiras e já falei de coisas que mudei de ideia. [...] É ignorante não mudar de ideia, não ouvir e não conversar".
"Falei um monte de merda. [sic] Não falei nada como eu penso, queria explicar o que queria falar. Queria falar uma coisa e falei totalmente outra coisa, fui totalmente racista", continuou. "Recebi ligações de amigos meus, principalmente. Por isso é bom ter amigos. [...] Eu sei escutar".
Em resposta, nesta quarta-feira (1º), Maju acionou seus advogados para avaliar a possibilidade de processar o empresário Rodrigo Branco, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. A ação segue a mesma linha do que já tinha anunciado a família da BBB Thelma.

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