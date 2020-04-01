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Polêmica

Família de Thelma, do BBB 20, diz que processará empresário por racismo

Empresário se referiu a ela como 'negra coitada'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 10:35

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 10:35

"BBB 20": a sister Thelma Crédito: Victor Pollak/TV Globo
Citada em comentário racista, Thelma, participante do BBB 20, deverá travar na Justiça um processo contra o empresário Rodrigo Branco. Em live pelas redes sociais, ele disse que "torcer por Thelma é racismo", e que sua torcida existe apenas porque "ela é negra coitada".
A família da participante já declarou que buscará os direitos da enfermeira por causa do episódio. "A respeito do conteúdo de uma live, feita ontem, amplamente divulgada nas redes sociais e meios de comunicação, estamos adotando as providências cabíveis na defesa dos interesses da Thelma e da população negra brasileira", escreveu quem cuida das redes sociais dela.
Logo alguns famosos renderam apoio a ela. Uma delas foi a cantora Iza. Você é a minha campeã", escreve.
A atriz Pathy DeJesus também manifestou apoio. Fernanda Paes Leme também mandou corações para a publicação de Thelma.

ENTENDA

O empresário Rodrigo Branco, famoso guia de turismo de celebridades em Orlando, surpreendeu amigos e seguidores nesta segunda (30) ao fazer pronunciamentos racistas contra a apresentadora e jornalista Maju Coutinho e a participante Thelma, do Big Brother Brasil 20.
Em conversa via live de Instagram com a influenciadora digital Ju de Paulla, ele disse que "torcer por Thelma é racismo", e que sua torcida existe apenas porque "ela é negra coitada".

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'Maju Coutinho é horrível e só está lá por causa da cor', diz Rodrigo Branco

"É a mesma coisa que falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, é horrível. Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor", afirmou. "Ela não tem uma carreira, ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado e eu como diretor de TV, vou te falar, ela lê o TP errado."
A repercussão das falas foi negativa, e momentos depois, o empresário recorreu ao seu perfil no Instagram para se desculpar. Através de um vídeo, ele diz que "várias vezes já falei besteiras e já falei de coisas que mudei de ideia. [...] É ignorante não mudar de ideia, não ouvir e não conversar". Depois, acabou apagando a sua conta.

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