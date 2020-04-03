Web chama Márcio Gomes de 'fofo' e pede ele no 'Jornal Nacional'

A audiência da Globo anda surfando nas alturas e prova disso é a repercussão que tudo que está passando na TV na internet. Márcio Gomes, que é âncora atual do "Combate ao Coronavírus", especial da emissora, foi eleito pela web como o apresentador mais fofo depois de ele ensinar a usar uma máscara de pano.
Com tecido estampado, o item foi usado pelo jornalista, que apresentou uma nova forma de usar a máscara sustentável.
"Espero que ele assuma a bancada do Jornal Nacional", disse um internauta no Twitter, além de outras dezenas que passaram a ovacionar o apresentador.