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Web chama Márcio Gomes de 'fofo' e pede ele no 'Jornal Nacional'

Âncora do novo 'Combate ao Coronavírus' da Globo tem sido elogiado na internet e fãs estão até pedindo que ele assuma a bancada do 'Jornal Nacional'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 09:24

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 09:24

O jornalista Márcio Gomes
O jornalista Márcio Gomes Crédito: TV Globo/Reprodução
A audiência da Globo anda surfando nas alturas e prova disso é a repercussão que tudo que está passando na TV na internet. Márcio Gomes, que é âncora atual do "Combate ao Coronavírus", especial da emissora, foi eleito pela web como o apresentador mais fofo depois de ele ensinar a usar uma máscara de pano. 
Com tecido estampado, o item foi usado pelo jornalista, que apresentou uma nova forma de usar a máscara sustentável. 

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"Espero que ele assuma a bancada do Jornal Nacional", disse um internauta no Twitter, além de outras dezenas que passaram a ovacionar o apresentador. 

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