Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Disputa fora do "BBB 20"

Após apoiar Prior, Neymar diz que carinho por Marquezine é o mesmo

Jogador e atriz têm passado de relacionamento agitado, mas Neymar disse que o carinho que tem pela ex Bruna Marquezine não vai mudar com torcida do 'BBB 20'

Publicado em 31 de Março de 2020 às 08:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 08:17
O jogador Neymar e a atriz Bruna Marquezine
O jogador Neymar e a atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Marquezine são dois dos famosos que estão declarando torcida neste paredão do "BBB 20", entre Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez. No entanto, a "briga" dos dois é ainda mais inflamada pelo histórico de relacionamento que eles têm. 
Depois de declarar apoio a Felipe Prior e dizer que também é a favor de Manu Gavassi, o craque do PSG disse que o carinho pela ex não vai mudar.

Veja Também

Quarentena: modelo capixaba na China é monitorada com sensor

"BBB 20": Boninho fala de Flayslane após web acusar coronavírus

"BBB 20": Paredão de Manu, Prior e Mari bate recorde de votos

Isso porque a web, que não perdoa nada, começou a criar um embate entre Neymar e Bruna por eles terem torcidas opostas no reality da Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?
As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados