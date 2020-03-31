Após apoiar Prior, Neymar diz que carinho por Marquezine é o mesmo

Neymar e Bruna Marquezine são dois dos famosos que estão declarando torcida neste paredão do "BBB 20", entre Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez. No entanto, a "briga" dos dois é ainda mais inflamada pelo histórico de relacionamento que eles têm.
Depois de declarar apoio a Felipe Prior e dizer que também é a favor de Manu Gavassi, o craque do PSG disse que o carinho pela ex não vai mudar.
Isso porque a web, que não perdoa nada, começou a criar um embate entre Neymar e Bruna por eles terem torcidas opostas no reality da Globo.