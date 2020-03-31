'BBB 20': Paredão de Manu, Prior e Mari bate recorde de votos

Em cerca de 24 horas desde que foi formado, o paredão entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari já bateu recorde de votos no Big Brother Brasil 20. Na noite desta segunda-feira (29), Tiago Leifert anunciou que já são mais de 550 milhões de votos. "Será que vamos atingir 1 bilhão de votos?", indagou ele.
A eliminação de um deles acontece nesta terça-feira (31).
Até então, o recorde era de pouco mais de 416 milhões no duelo entre Pyong, Guilherme e Gizelly. Mas o número foi atingido no dia da eliminação.