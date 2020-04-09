Sem shows, produtora de Naiara Azevedo demite 140 funcionários

A cantora Naiara Azevedo Crédito: Reprodução/Instagram @naiaraazevedo

O cancelamentos de shows e eventos em todo o país devido à pandemia do novo coronavírus está afetando diversos artistas. Após Wesley Safadão anunciar a redução de salário de seus funcionários, agora a NA Produções Artísticas, empresa da Naiara Azevedo, demitiu 140 empregados.

Segundo a empresa, a medida não afeta apenas a equipe da cantora, mas também de outros artistas da NA Produções Artísticas, que também atende as duplas Icaro e Gilmar e Humberto e Ronaldo, além do Gabriel Gava.

O empresário Rafael Cabral, marido de Naiara, tem feito acordo com cada um dos funcionários demitidos e, de acordo coma produtora, todos serão readmitidos após a quarentena.

"Rafael Cabral, em nome da NA Produções Artísticas, lamenta muito ter que tomar essa atitude com seus funcionários, que trabalham lá há muitos anos, mas está torcendo para que tudo isso passe logo e todos possam voltar às suas atividades", afirmou comunicado da empresa.