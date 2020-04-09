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Presídio de Xuri

Sejus apura suposta mensagem de presídio em live de Marília Mendonça

Na mensagem que circulou nas redes sociais uma pessoa dizia estar na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 e pedia para a cantora um 'salve para a galera do Presídio de Xuri'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 15:43

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 15:43

Penitenciária no Complexo de Xuri
Penitenciária no Complexo de Xuri Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) está apurando o caso de uma suposta mensagem enviada para a live do Instagram da cantora sertaneja Marília Mendonça, que aconteceu na última quarta-feira (09). No texto uma pessoa dizia estar na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 e pedia um "salve para a galera do Presídio de Xuri". 
De acordo com a Sejus, na unidade de Xuri existe um detento com o mesmo nome da pessoa que teria enviado à mensagem para a live da cantora. A Secretaria informou que reforçou uma revista no local após tomar conhecimento da mensagem. 
Mensagem circulou nas redes sociais
Mensagem circulou nas redes sociais Crédito: Reprodução WhatsApp
"Nada foi encontrado no momento da revista na cela. A Sejus ressalta que não há acesso à internet nas galerias e opera com rigor no controle da entrada de telefones ou objetos ilícitos nas unidades, com a realização de revistas periódicas para garantir a segurança, como determina a lei", informou, por nota.
A reportagem entrou em contato com um perfil do Instagram que possui mesmo nome e foto da pessoa que teria enviado a mensagem. O dono do perfil informou que o texto em questão não foi enviado para a live da cantora. Ele afirma que o print que circulou nas redes sociais na verdade é uma montagem feita por um amigo que manipulou no Photoshop a mensagem oficial - que tinha outro conteúdo - para fazer uma "brincadeira". 

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