Sejus apura suposta mensagem de presídio em live de Marília Mendonça

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) está apurando o caso de uma suposta mensagem enviada para a live do Instagram da cantora sertaneja Marília Mendonça, que aconteceu na última quarta-feira (09). No texto uma pessoa dizia estar na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 e pedia um "salve para a galera do Presídio de Xuri".
De acordo com a Sejus, na unidade de Xuri existe um detento com o mesmo nome da pessoa que teria enviado à mensagem para a live da cantora. A Secretaria informou que reforçou uma revista no local após tomar conhecimento da mensagem.
"Nada foi encontrado no momento da revista na cela. A Sejus ressalta que não há acesso à internet nas galerias e opera com rigor no controle da entrada de telefones ou objetos ilícitos nas unidades, com a realização de revistas periódicas para garantir a segurança, como determina a lei", informou, por nota.
A reportagem entrou em contato com um perfil do Instagram que possui mesmo nome e foto da pessoa que teria enviado a mensagem. O dono do perfil informou que o texto em questão não foi enviado para a live da cantora. Ele afirma que o print que circulou nas redes sociais na verdade é uma montagem feita por um amigo que manipulou no Photoshop a mensagem oficial - que tinha outro conteúdo - para fazer uma "brincadeira".