Sejus apura suposta mensagem de presídio em live de Marília Mendonça

Penitenciária no Complexo de Xuri Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) está apurando o caso de uma suposta mensagem enviada para a live do Instagram da cantora sertaneja Marília Mendonça, que aconteceu na última quarta-feira (09). No texto uma pessoa dizia estar na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 e pedia um "salve para a galera do Presídio de Xuri".

De acordo com a Sejus, na unidade de Xuri existe um detento com o mesmo nome da pessoa que teria enviado à mensagem para a live da cantora. A Secretaria informou que reforçou uma revista no local após tomar conhecimento da mensagem.

Mensagem circulou nas redes sociais Crédito: Reprodução WhatsApp

"Nada foi encontrado no momento da revista na cela. A Sejus ressalta que não há acesso à internet nas galerias e opera com rigor no controle da entrada de telefones ou objetos ilícitos nas unidades, com a realização de revistas periódicas para garantir a segurança, como determina a lei", informou, por nota.