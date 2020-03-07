Ozonioterapia: Ivete Sangalo faz tratamento estético contra gordura

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Rafa Mattei

Ivete Sangalo tem um corpão para chamar de seu, mas a diva do axé ainda acha que pode melhorar. Tanto que ela, agora, lançou mão de um tratamento estético que é relativamente novo no Brasil para combater a gordura localizada.

Estamos falando da ozonioterapia, tratamento em que o ozônio medicinal é aplicado por meio de injeções locais estimulando a circulação com ação anti-inflamatória.

O mesmo tratamento é usado para praticamente todas as doenças da pele, como acne, cicatrizes de acne, dermatites e manchas. O ozônio também consegue - ainda sem estudos aprofundados sobre seus efeitos - queimar gordura, diminuir inchaço, melhorar elasticidade e melhorar a firmeza da pele.