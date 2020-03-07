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Injeções locais

Ozonioterapia: Ivete Sangalo faz tratamento estético contra gordura

Tratamento à base de injeções de ozônio medicinal é usado para combater gordura localizada e é relativamente novo no Brasil

Publicado em 07 de Março de 2020 às 09:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 09:52
A cantora Ivete Sangalo Crédito: Rafa Mattei
Ivete Sangalo tem um corpão para chamar de seu, mas a diva do axé ainda acha que pode melhorar. Tanto que ela, agora, lançou mão de um tratamento estético que é relativamente novo no Brasil para combater a gordura localizada. 
Estamos falando da ozonioterapia, tratamento em que o ozônio medicinal é aplicado por meio de injeções locais estimulando a circulação com ação anti-inflamatória. 

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O mesmo tratamento é usado para praticamente todas as doenças da pele, como acne, cicatrizes de acne, dermatites e manchas. O ozônio também consegue - ainda sem estudos aprofundados sobre seus efeitos - queimar gordura, diminuir inchaço, melhorar elasticidade e melhorar a firmeza da pele. 
Para a gordura, as injeções também podem ser aplicadas em outras regiões do corpo, como braços, rosto e pescoço, e pernas. 
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