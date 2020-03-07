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Cartas, maquiagens e chocolate

Susy, trans abraçada por Dráuzio no 'Fantástico', recebe cartas do ES

Susy de Oliveira, a trans que foi abraçada por Dráuzio Varella no 'Fantástico', recebeu chocolate, maquiagens e mais de 30 cartas, sendo que algumas saíram do Espírito Santo

Publicado em 07 de Março de 2020 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 09:17
Susy Oliveira, trans abraçada por Dráuzio Varella, recebeu cartas e choclate na prisão Crédito: TV Globo/Reprodução
Uma semana depois de ir ao ar a reportagem de Dráuzio Varella sobre as detentas transexuais no "Fantástico", dominical da Globo, Susy de Oliveira, que foi abraçada pelo médico, que ficou comovido com sua história, tem vários motivos para comemorar. Ela, que estava há oito anos sem receber nenhuma visita, ao menos começou a receber cartas de telespectadores e até chocolate. Alguns dos remetentes são do Espírito Santo
A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou ao jornal Extra que até a última sexta (6), a Penitenciária José Parada Neto, em Guarulhos, onde Susy está presa, recebeu 16 livros, duas bíblias, maquiagens, chocolate, envelopes, canetas e 34 cartas, sendo que alguns envelopes continham mais de uma carta só. Todo o material estava endereçado para a trans. 

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De acordo com a publicação, a maior parte dos remetentes é de São Paulo, mas também haviam cartas do Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
Susy, no entanto, acabou ficando assustada com a repercussão de seu caso e, por enquanto, não deseja mais dar entrevistas. 

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