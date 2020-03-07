Marcius Melhem abre o jogo após afastamento da Globo: 'Indignação'

O ator Marcius Melhem Crédito: Reprodução/Instagram @todahoraweb

Marcius Melhem respondeu com um comunicado o seu afastamento da Rede Globo , noticiado desde esta sexta (6) pela imprensa. Segundo pronunciamento, a decisão de pedir a licença foi do próprio ator, que pediu para ficar quatro meses fora de suas funções na emissora.

No comunicado, o ator revelou estar se afastando por conta de problema de saúde de uma de suas filhas, que será submetida a uma cirurgia nos Estados Unidos, local que deve ser o lar da família toda durante a recuperação da jovem.

O afastamento de Marcius, de acordo com informações da revista Quem, estava cercado de boatos sobre supostas denúncias feitas por humoristas da emissora contra ele por assédio moral. A Rede Globo confirmou via comunicado oficial que o afastamento pelo período veio do próprio Marcius.

LEIA O COMUNICADO DE MARCIUS NA ÍNTEGRA

"É com total indignação que Marcius Melhem recebe os questionamentos sobre as razões que o teriam levado a pedir uma licença de quatro meses à TV Globo . A decisão de se afastar de suas atividades na emissora foi do próprio Melhem e não tem relação alguma com as maldades veiculadas.