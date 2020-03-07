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Motivos de saúde

Marcius Melhem abre o jogo após afastamento da Globo: 'Indignação'

Ator pediu afastamento para ajudar na recuperação da filha, que será submetida a uma cirurgia nos Estados Unidos; Rede Globo se pronuncia sobre o caso

Publicado em 07 de Março de 2020 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 08:46
O ator Marcius Melhem Crédito: Reprodução/Instagram @todahoraweb
Marcius Melhem respondeu com um comunicado o seu afastamento da Rede Globo, noticiado desde esta sexta (6) pela imprensa. Segundo pronunciamento, a decisão de pedir a licença foi do próprio ator, que pediu para ficar quatro meses fora de suas funções na emissora. 
No comunicado, o ator revelou estar se afastando por conta de problema de saúde de uma de suas filhas, que será submetida a uma cirurgia nos Estados Unidos, local que deve ser o lar da família toda durante a recuperação da jovem. 
O afastamento de Marcius, de acordo com informações da revista Quem, estava cercado de boatos sobre supostas denúncias feitas por humoristas da emissora contra ele por assédio moral. A Rede Globo confirmou via comunicado oficial que o afastamento pelo período veio do próprio Marcius. 

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LEIA O COMUNICADO DE MARCIUS NA ÍNTEGRA

"É com total indignação que Marcius Melhem recebe os questionamentos sobre as razões que o teriam levado a pedir uma licença de quatro meses à TV Globo. A decisão de se afastar de suas atividades na emissora foi do próprio Melhem e não tem relação alguma com as maldades veiculadas.
Melhem sempre manteve uma postura reservada da sua vida pessoal, sobretudo o que diz respeito às suas filhas, as quais nunca expôs em nenhuma ocasião. Porém, diante do que vem sendo noticiado, esclarece que o motivo do seu afastamento se deve a um problema de saúde que uma de suas filhas está atravessando, necessitando de uma cirurgia, que será realizada nos Estados Unidos, onde a família deverá permanecer, parte desse período, até a pronta recuperação da menina."

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