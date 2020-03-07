'BBB 20': Manu aperta botão do Quarto branco e se coloca no paredão

Com menos de 24h de Quarto Branco instaurado, o confinamento da estratégia do jogo já acabou.

"A gente acha que é pegadinha da produção. A única coisa que o Tiago falou é que a pessoa que apertasse não sairia do programa, a voz dele só disse que estávamos no paredão sem direito a bate e volta", justificou Manu, com os colegas de Quarto Branco.