'BBB 20': Manu aperta botão do Quarto branco e se coloca no paredão

Com menos de 24h de Quarto Branco instaurado, o confinamento da estratégia do jogo já acabou.
Na madrugada deste sábado (7), a sister Manu Gavassi decidiu tomar a atitude de se colocar no paredão e apertar o botão vermelho do cômodo em que estava com Prior e a capixaba Gizelly. Trata-se da prova mais polêmica do "BBB 20".
"A gente acha que é pegadinha da produção. A única coisa que o Tiago falou é que a pessoa que apertasse não sairia do programa, a voz dele só disse que estávamos no paredão sem direito a bate e volta", justificou Manu, com os colegas de Quarto Branco.
Com essa atitude, Gizelly e Prior não estão mais no paredão, mas também não estão imunes a possíveis indicações do líder da semana, Pyong, e da casa.