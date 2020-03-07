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Prova polêmica

'BBB 20': Manu aperta botão do Quarto branco e se coloca no paredão

Atriz e cantora livrou Prior e a capixaba Gizelly de irem para o paredão, mas eles ainda podem ser votados e indicados pelo líder Pyong

Publicado em 07 de Março de 2020 às 08:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 08:32
"BBB 20": a cantora Manu Gavassi no Quarto Branco Crédito: TV Globo/Reprodução
Com menos de 24h de Quarto Branco instaurado, o confinamento da estratégia do jogo já acabou. 
Na madrugada deste sábado (7), a sister Manu Gavassi decidiu tomar a atitude de se colocar no paredão e apertar o botão vermelho do cômodo em que estava com Prior e a capixaba Gizelly. Trata-se da prova mais polêmica do "BBB 20". 
"A gente acha que é pegadinha da produção. A única coisa que o Tiago falou é que a pessoa que apertasse não sairia do programa, a voz dele só disse que estávamos no paredão sem direito a bate e volta", justificou Manu, com os colegas de Quarto Branco. 

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Com essa atitude, Gizelly e Prior não estão mais no paredão, mas também não estão imunes a possíveis indicações do líder da semana, Pyong, e da casa. 

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