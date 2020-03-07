'BBB 20': Prior diz que Manu é mais inteligente que Pyong

Os brothers Gizelly, Felipe Prior e Manu estão no Quarto Branco. E como no local não há absolutamente nada para fazer, os competidores aproveitam para conversar em meio às descidas do teto sobre suas cabeças no BBB 20.
Em uma dessas conversas, Felipe Prior lembrou de uma conversa que teve com Pyong e contou às meninas que acha Manu mais esperta do que ele.
"O Pyong ainda bate nessa tecla que ainda estou aqui por algum motivo. É muito soberbo, cara, respeita. Tenha pelo menos o discernimento de ter respeito. A Flay ficou por mérito dela", começou.
"Ele não valoriza eu ter ficado. Ele diz que eu fiquei porque a Bianca errou. Vocês estão andando com um cara soberbo, que acha que é melhor que todo mundo. Eu não sou assim. Ele falou isso para mim: 'Eu sou o mais inteligente nesse casa'. Para mim, você é mais inteligente que ele, muito mais", disse.
Em seguida, deu uma alfinetada na própria Manu. "Porque, às vezes, para mim, você é arrogante, mas não é soberba. Você não se acha melhor do que ninguém aqui dentro, pelo contrário", completou.
No papo, sobrou para Victor Hugo. Prior o acusou de se fazer no reality. "O Victor chegou ao quarto falando mal de você. Eu fui perguntar para ele o que acontece no Quarto Branco, e ele: 'Não quero falar, não quero falar'. Aí, ele me explicou, deu cinco minutos e ele estava sentado na sala, dando risada. Tava até agora no quarto reclamando com a gente e, agora, está dando risada'", disse Prior.
O arquiteto também comentou que Victor falou mal de Manu pelas costas.