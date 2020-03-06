Ivy indica Prior ao Quarto Branco, e ele opta por levar Manu e Gizelly junto no 'BBB 20'

Anjo da semana, Ivy indicou, aos prantos, Felipe Prior ao Quarto Branco. Prior optou por levar Gizelly e Manu com ele.
Se nenhum dos três brothers do Quarto Branco apertar o botão vermelho para sair, os três estão no paredão. Desta forma, a berlinda pode ter cinco brothers, somando o indicado pelo líder e o mais votado da casa.
Já se um deles apertar o botão para sair do Quarto Branco, os outros dois estão livres da berlinda, e o paredão é triplo. Segundo Tiago Leifert explicou na noite desta quinta-feira (5), não há prova bate e volta neste paredão.
"Com elas eu acho que eu posso vencer", disse Prior. Enquanto isso, Gizelly brinca. "Bom para a gente [ela e Prior] dar uns beijos na boca."
Boninho, diretor do núcleo responsável pelo reality show na Globo, já deu a entender que o Quarto Branco, desta vez, terá um teto que vai diminuir o pé direito do cômodo a medida que o tempo passar.
Ao longo da história do reality, oito participantes já passaram pelo cômodo monocromático, que estreou no BBB 9. Na ocasião, três participantes foram convocados a se distanciarem do convívio dos demais competidores para ficarem isolados nesse espaço. Um deles acabou sendo eliminado após desistência.
Na edição do ano seguinte (BBB10) ocorreu de novo, mas naquela ocasião ninguém foi eliminado.