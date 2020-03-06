Ivy indica Prior ao Quarto Branco, e ele opta por levar Manu e Gizelly junto no 'BBB 20'

"BBB 20": o brother Felipe Prior Crédito: TV Globo/Reprodução

Anjo da semana, Ivy indicou, aos prantos, Felipe Prior ao Quarto Branco. Prior optou por levar Gizelly e Manu com ele.

Se nenhum dos três brothers do Quarto Branco apertar o botão vermelho para sair, os três estão no paredão. Desta forma, a berlinda pode ter cinco brothers, somando o indicado pelo líder e o mais votado da casa.

Já se um deles apertar o botão para sair do Quarto Branco, os outros dois estão livres da berlinda, e o paredão é triplo. Segundo Tiago Leifert explicou na noite desta quinta-feira (5), não há prova bate e volta neste paredão.

"Com elas eu acho que eu posso vencer", disse Prior. Enquanto isso, Gizelly brinca. "Bom para a gente [ela e Prior] dar uns beijos na boca."

BBB 20: Felipe, Manu e Gizelly recebem figurino do Castigo do Monstro para o Quarto Branco Crédito: Divulgação/TV Globo

Boninho, diretor do núcleo responsável pelo reality show na Globo, já deu a entender que o Quarto Branco, desta vez, terá um teto que vai diminuir o pé direito do cômodo a medida que o tempo passar.

Ao longo da história do reality, oito participantes já passaram pelo cômodo monocromático, que estreou no BBB 9. Na ocasião, três participantes foram convocados a se distanciarem do convívio dos demais competidores para ficarem isolados nesse espaço. Um deles acabou sendo eliminado após desistência.