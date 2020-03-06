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BBB 20

'Não vou desistir. Sou sobrevivente da vida', diz Gizelly antes do Quarto Branco

Capixaba desabafou com Ivy antes de seguir com Manu e Felipe para o local

Publicado em 06 de Março de 2020 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 18:45
BBB20: Gizelly no Quarto Branco Crédito: Globo/Paulo Belote
Começou um dos desafios mais aguardados do Big Brother Brasil: o quarto branco. Depois de vencer a prova do anjo, esta semana autoimune, Ivy indicou Felipe para enfrentar o castigo especial do monstro. Encarregado de definir mais dois participantes para passar dois dias em sua companhia, Felipe elegeu Manu e Gizelly.
As sisters foram consoladas por Pyong, Ivy e Mari enquanto arrumavam as coisas para enfrentar o Quarto Branco. Mesmo nervosa, a capixaba mostrou que não tem medo de encarar a prova. Durante um discurso a Ivy, ela ainda relatou as lutas que teve na vida.
"Meu pai foi assassinado quando eu tinha 6 anos e eu to aqui! Vivi um relacionamento abusivo e to aqui! Tive depressão, quis me matar e to aqui! Eu to no #BBB20 e não vou desistir por causa de um trem branco! Eu sou sobrevivente da vida! Caralho!"

PAREDÃO

Os três brothers, que acabam de iniciar a tarefa, já estão no paredão (sem direito à prova Bate e Volta). A não ser que um deles aperte o botão vermelho e desista do desafio.
Nesse caso, o sacrifício coloca somente quem desistiu do quarto na berlinda e os outros dois competidores voltam para o convívio da casa. Como todo monstro, o quarto branco vai até domingo, quando acontece a formação do próximo paredão, caso os três resistam até lá.

Quarto Branco do BBB 20

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