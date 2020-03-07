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Em maio

Ewan McGregor vem ao Brasil pela primeira vez para evento geek

Astro de filmes como Star Wars aparecerá de 22 a 24 desse mês

Publicado em 07 de Março de 2020 às 08:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 08:23
O ator Ewan McGregor Crédito: Reprodução/Instagram @midioramaoficial
O ator escocês Ewan McGregor, conhecido de filmes como "Star Wars", "Moulin Rouge" e "Aves de Rapina", virá ao Brasil pela primeira vez em maio. Ele acaba de ser confirmado em um evento no qual interagirá com fãs entre os dias 22 e 24 de maio, na Geek Nation Brasil, no Transamerica Expo, em São Paulo.
McGregor será uma das principais atrações do Olympus Hall e vai fazer parte de um painel  para falar sobre sua carreira e sua trajetória cinematográfica. Mas o tão desejado encontro com fãs também vai ocorrer.
A carreira de McGregor começou no teatro aos 17 anos, mas foi aos 22 que ele fez o primeiro filme. O primeiro grande sucesso veio com "Cova Rasa", depois teve "Trainspotting: Sem Limites" (1996). Foi esse longa que projetou o nome do premiado ator.

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"Moulin Rouge: Amor em Vermelho" foi outra produção que marcou a sua trajetória. Em 1999 ele entrou para o elenco de "Star Wars" com o personagem "Obi-Wan Kenobi".

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