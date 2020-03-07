'BBB 20': mãe de Gizelly sobre Prior: 'Tudo para destruir minha filha'

"Acho que essa indicação vai ser boa para ela porque vai dar mais visibilidade. Ela é forte e vai resistir até o final. Ela já provou para todos que ela é forte e aguenta a pressão. E acho que vai aguentar o teto abaixando e etc. O quarto, por ser branco, vai transmitir paz para ela. Se fosse escuro talvez pudesse desestabilizar a minha filha", avalia, em entrevista à publicação.

Márcia ainda continua, em bate-papo com a Quem: "A Manu e a Gizelly são muito amigas. Gosto muito da Manu. O Prior faz de tudo para destruir a minha filha, pensa que vai conseguir, mas a Gizelly é forte e vai superar esse desafio. Quanto mais ele faz pressão, mas ela sai por cima. Essa pressão no final tem feito até bem para ela, que vai sair ainda mais forte. O Brasil está amando a minha filha".