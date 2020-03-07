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'BBB 20': mãe de Gizelly sobre Prior: 'Tudo para destruir minha filha'

Gizelly foi indicada por Prior para o Quarto Branco

Publicado em 07 de Março de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 09:01
BBB20: Gizelly no Quarto Branco Crédito: Globo/Paulo Belote
Márcia Machado, a mãe da "BBB 20" capixaba Gizelly, não está nada feliz com o que anda acontecendo com a filha no reality da Globo. Em entrevista à revista Quem, a empresária e produtora rural do Espírito Santo também disse que acha que o Quarto Branco dará mais visibilidade para a advogada de Vitória. 
"Acho que essa indicação vai ser boa para ela porque vai dar mais visibilidade. Ela é forte e vai resistir até o final. Ela já provou para todos que ela é forte e aguenta a pressão. E acho que vai aguentar o teto abaixando e etc. O quarto, por ser branco, vai transmitir paz para ela. Se fosse escuro talvez pudesse desestabilizar a minha filha", avalia, em entrevista à publicação. 

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Márcia ainda continua, em bate-papo com a Quem: "A Manu e a Gizelly são muito amigas. Gosto muito da Manu. O Prior faz de tudo para destruir a minha filha, pensa que vai conseguir, mas a Gizelly é forte e vai superar esse desafio. Quanto mais ele faz pressão, mas ela sai por cima. Essa pressão no final tem feito até bem para ela, que vai sair ainda mais forte. O Brasil está amando a minha filha".

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