Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ouça aqui

Álbum com as músicas da live 'One World: Together at Home' é lançado

Evento, organizado por Lady Gaga, reuniu nomes como Billie Eilish, Paul McCartney e The Rolling Stones
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 13:46

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 13:46

Lady Gaga no festival One World: Together At Home
Lady Gaga no festival One World: Together At Home Crédito: Reprodução
O festival de shows online "One World: Together at Home", que ocorrei neste sábado (18) e foi organizado pela cantora Lady Gaga, fez a ONG Global Citizen e a gravadora Universal lançarem um álbum com as canções apresentadas nas lives do evento.
Elton John, Shawn Mendes, Lizzo, Billie Eilish, Paul McCartney, Stevie Wonder, The Rolling Stones, The Killers, Alicia Keys e Usher foram alguns dos nomes que participaram da programação e contam com canções do disco, que está disponível em plataformas de streaming.
Os artistas fizeram as apresentações dentro de suas próprias casas e incentivaram o público a cumprir as recomendações de isolamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Veja Também

Sandy & Junior relembram hits infantis em live 'família' e sem bebedeira

Gusttavo Lima vai participar de festival online após anunciar que não faria mais lives

Anitta fará live de música gospel com outros artistas para arrecadar doações

Com shows curtos, o evento sofreu algumas críticas porque faltaram apresentações efetivamente ao vivo.
O "One World: Together at Home" arrecadou US$ 127,9 milhões (R$ 690 milhões), o dinheiro foi doado à ONG Global Citizen para contribuir com o combate à pandemia da Covid-19, em uma parceria com a OMS (Organização Mundial de Saúde).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas
Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina
Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados