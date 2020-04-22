Álbum com as músicas da live 'One World: Together at Home' é lançado

Lady Gaga no festival One World: Together At Home Crédito: Reprodução

O festival de shows online "One World: Together at Home", que ocorrei neste sábado (18) e foi organizado pela cantora Lady Gaga, fez a ONG Global Citizen e a gravadora Universal lançarem um álbum com as canções apresentadas nas lives do evento.

Elton John, Shawn Mendes, Lizzo, Billie Eilish, Paul McCartney, Stevie Wonder, The Rolling Stones, The Killers, Alicia Keys e Usher foram alguns dos nomes que participaram da programação e contam com canções do disco, que está disponível em plataformas de streaming.

Os artistas fizeram as apresentações dentro de suas próprias casas e incentivaram o público a cumprir as recomendações de isolamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Com shows curtos, o evento sofreu algumas críticas porque faltaram apresentações efetivamente ao vivo.