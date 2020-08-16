Pandemia: 88% dos quartos de hotéis de Vitória estão reabertos

Sheraton Vitória Crédito: Reprodução/Facebook

O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) divulgou o relatório "Oferta de Disponibilidade Hoteleira" com dados de uma pesquisa realizada com hotéis entre os dias 10 e 16 de agosto. Entre os 886 hotéis entrevistados, 77% das 143.330 unidades habitacionais (UH's) estão reabertas. Os hotéis estão localizados nos 26 Estados, em 207 municípios diferentes.

Em Vitória, a capital do Espírito Santo, das 2.025 unidades hoteleiras (UH's), 88% já foram reabertas, diz o estudo.

Com isso, 23% das UH's dos hotéis entrevistados seguem fechadas. Entre os meses previstos para reaberturas destes quartos, os destaques são agosto (28,2%) e setembro (42,8%). No entanto, 18,9% ainda não possuem previsão de reabertura. Outubro (6,3%), novembro (3,5%) e dezembro (0,3%) mostram porcentagens baixas e podem absorver aqueles quartos que ainda não tem data estabelecida para reabrirem.

ENCONTRO

Monika Serrão, Rita Camata e Virginia Albuquerque: Rita recebeu poucas amigas na Ilha do Frade para comemorar o novo paisagismo da sua casa, assinado por MS. Crédito: Mônica Zorzanelli

LIVE SOBRE O SETOR DE ROCHAS

Renata Malenza (Brasigran), Valdecyr Viguini (Cajugram), Tiago Calvi (CS3 Revestimentos) e Ricardo Estuqui (Nobile Marmo) são os convidados do próximo episódio do Stone Summit, que acontecerá no dia 26 de agosto. A série de lives do setor de rochas vai destacar os desafios e oportunidades do mercado interno.

Segundo dados do setor, o mercado nacional absorve grande fatia das pedras ornamentais brasileiras, cerca de 2/3 da produção nacional, e é responsável por um faturamento aproximado de duas vezes maior que o registrado nas exportações.

A live será transmitida para todo o mundo diretamente de Cachoeiro de Itapemirim. De um estúdio montado na empresa Magban, Flávia Milaneze e o presidente do Sindirochas, Tales Machado, irão conduzir o bate-papo. A beleza e a variedades dos materiais brasileiros será um dos assuntos abordados. Imperdível!

Os interessados em participar da live poderão se inscrever gratuitamente através do site www.stonestummit.com.br, ou acessando o link indicado nas redes sociais do projeto.

ATUALIZAÇÃO DIGITAL PARA ARQUITETOS

arquiteta Gabriela Greppe Crédito: Instagram/reprodução