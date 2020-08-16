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Renata Rasseli

Pandemia: 88% dos quartos de hotéis de Vitória estão reabertos

Os dados fazem  relatório "Oferta de Disponibilidade Hoteleira", divulgados na última semana, pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB)

Públicado em 

16 ago 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Sheraton Vitória
Sheraton Vitória Crédito: Reprodução/Facebook
O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) divulgou o relatório "Oferta de Disponibilidade Hoteleira" com dados de uma pesquisa realizada com hotéis entre os dias 10 e 16 de agosto. Entre os 886 hotéis entrevistados, 77% das 143.330 unidades habitacionais (UH's) estão reabertas. Os hotéis estão localizados nos 26 Estados, em 207 municípios diferentes.
Em Vitória, a capital do Espírito Santo, das 2.025 unidades hoteleiras (UH's), 88% já foram reabertas, diz o estudo. 
Com isso, 23% das UH's dos hotéis entrevistados seguem fechadas. Entre os meses previstos para reaberturas destes quartos, os destaques são agosto (28,2%) e setembro (42,8%). No entanto, 18,9% ainda não possuem previsão de reabertura. Outubro (6,3%), novembro (3,5%) e dezembro (0,3%) mostram porcentagens baixas e podem absorver aqueles quartos que ainda não tem data estabelecida para reabrirem.

ENCONTRO 

Monika Serrão, Rita Camata e Virginia Albuquerque
Monika Serrão, Rita Camata e Virginia Albuquerque: Rita recebeu poucas amigas na Ilha do Frade para comemorar o novo paisagismo da sua casa, assinado por MS.  Crédito: Mônica Zorzanelli

LIVE SOBRE O SETOR DE ROCHAS

Renata Malenza (Brasigran), Valdecyr Viguini (Cajugram), Tiago Calvi (CS3 Revestimentos) e Ricardo Estuqui (Nobile Marmo) são os convidados do próximo episódio do Stone Summit, que acontecerá no dia 26 de agosto. A série de lives do setor de rochas vai destacar os desafios e oportunidades do mercado interno.
Segundo dados do setor, o mercado nacional absorve grande fatia das pedras ornamentais brasileiras, cerca de 2/3 da produção nacional, e é responsável por um faturamento aproximado de duas vezes maior que o registrado nas exportações.
A live será transmitida para todo o mundo diretamente de Cachoeiro de Itapemirim. De um estúdio montado na empresa Magban, Flávia Milaneze e o presidente do Sindirochas, Tales Machado, irão conduzir o bate-papo. A beleza e a variedades dos materiais brasileiros será um dos assuntos abordados. Imperdível!
Os interessados em participar da live poderão se inscrever gratuitamente através do site www.stonestummit.com.br, ou acessando o link indicado nas redes sociais do projeto.

ATUALIZAÇÃO DIGITAL PARA ARQUITETOS

arquiteta Gabriela Greppe
arquiteta Gabriela Greppe Crédito: Instagram/reprodução
A arquiteta Gabriela Greppe é a única capixaba a participar como palestrante do 1° Fórum de Atualização Digital para Arquitetos, Engenheiros e Designer de Interiores. O evento, idealizado pela arquiteta paulista Renata Tolentino, será realizado online e abordará ideias inovadoras para empreender durante e pós-pandemia. A palestra de Gabriela será no dia 21 de agosto, com o tema "“Técnica inovadora, uma aliada na solução de projetos”.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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