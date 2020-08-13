Devido à pandemia, hotel do ES abre as portas para moradores

Golden Tulip Porto Vitória Crédito: Diulgação

A pandemia do coronavírus mudou a estrutura de muitos setores, como o turístico e o hoteleiro. E para se adaptar à nova realidade e estimular a economia desses segmentos, a rede Louvre Hotel Group – Brazil abre as portas de oito hotéis em sete estados (SP, RJ, MG, ES, GO, RN e AL) e mais o Distrito Federal para pessoas que desejam morar em um dos empreendimentos. O Golden Tulip Porto Vitória, localizado na Enseada do Suá, é um deles.

Para quem está trabalhando remotamente e necessita de estrutura mais adequada, com conforto, privacidade e segurança, pensar no hotel como um lar temporário também pode ser uma boa solução. O mensalista terá disponível wi-fi de alta velocidade, arrumação dos quartos, todos mobiliados, estrutura de lazer e outras conveniências à disposição. Café da manhã pode ser adquirido à parte.

Para adaptar-se às exigências do cenário de pandemia de Covid-19 e elevar a segurança dos hóspedes, a rede Louvre Hotel Group – Brazil mantém seus procedimentos de segurança da rede, conforme as orientações dos órgãos de saúde e governamentais. A fim de evitar aglomerações, apenas parte dos quartos para hospedagem estará disponível e alguns serviços estarão limitados.

CINQUENTONA NA QUARENTENA

Jace Theodoro. Crédito: Arquivo pessoal

Aproveitando o isolamento da Quarentena, Jace Theodoro escreve o stand up "Cinquentona na Quarentena" especialmente para a atriz Inácia Freitas, que o autor considera a melhor atriz comediante capixaba. São experiências que ele próprio vive com outras histórias ouvidas durante o isolamento que ganharão corpo e voz na atuação da atriz. A ideia é que o texto seja apresentado só depois que passar a pandemia.

SAÚDE EM PAUTA

Fernando Ronchi, Presidente da Unimed Vitória Crédito: NAOTO_IRIE

O diretor - presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, realizou nesta semana videoconferência com os integrantes da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e mostrou as ações da cooperativa durante a pandemia para cooperados, colaboradores e usuários. Ronchi destacou o excelente trabalho e a dedicação de toda a equipe para prestar o atendimento mais eficiente durante um momento tão desafiador. Ressaltou também a preocupação com o jeito de cuidar e a humanização do atendimento, citando, entre outras medidas , a implementação de ações como a televisita para pacientes isolados e a teleconsulta.

NOVA MARCA DE MODA NOIVA