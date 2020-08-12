Turismo de isolamento promete ser a tendência no pós-pandemia

Casana Hotel, Jericoacoara, no Ceará: o primeiro hotel de pós-luxo no Nordeste Crédito: instagram/reprodução/@casanahotel

Muita gente já fez um plano para quando a pandemia passar: viajar. Dentre as tendências do mundo pós-pandemia estão o ecoturismo, o turismo pós-luxo e o turismo de isolamento. O ecoturismo é uma das tendências para quem quer se conectar com a natureza, fugir de aglomerações e fazer atividades ao ar livre. "O turismo pós-luxo vai misturar hospedagens de luxo e muita natureza", diz a agente de turismo Juliana Magalhães.

O Turismo de Isolamento, seja individualmente ou em família, é outra tendência. Seria a proposta de mudar de casa. "A ideia deste tipo de turismo é seguir em quarentena e zelar pelo distanciamento social, mas mudando de ares para recarregar suas energias. Pode ser em camping, residência ou lodges remotos. Já os hotéis deste segmento são rodeados por natureza, bem higienizados e permitem o menor contato possível com funcionários e outros turistas", explica.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Glaucia Baião: celebrando idade nova! Crédito: Divulgação

O isolamento social fez com que muita gente descobrisse a paixão por cozinha, em especial a panificação "caseira". Diana Abreu, à frente do Instagram "Lady Levain", vem fazendo sucesso na redes com dicas preciosas, além de oficinas virtuais para quem deseja aprender sobre os pães de fermentação natural. O próximo "encontro", via internet, será neste sábado, dia 15. Inscrições pelo instagram.com/ladylevain.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Gracinha Nader e a filha e aniversariante Belisa Nader: celebrando aniversário em casa Crédito: Divulgação

ATUALIZAÇÃO

Sempre se atualizando - mesmo no período da pandemia - a dermatologista Karina Mazzini segue para São Paulo no dia 17 de agosto para finalizar curso de nova técnica de tratamento para rugas, o “Surgical Derm”. “O tratamento utiliza plasma endodérmico na penetração da pele”, explica Karina.

MULHERES À FRENTE

A advogada Erica Neves organiza o evento on-line ‘Mulheres à Frente’, em celebração à Semana da Advocacia, com lideranças femininas de relevância nos mais diversos setores para debater sobre Direito e o mundo corporativo, incluindo os desafios do período pós-pandemia. Participam do debate a Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rita Cortez, a Secretária Estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, e a CEO da Viação Águia Branca, Paula Correa. A conversa será nesta quinta-feira (13), às 18h30, no Zoom. O link para inscrição está no Instagram @ericanevesadv.

LANÇAMENTO DE LIVRO

A escritora Giulian Ola lança o livro de poesias “Por onde anda o amor” Crédito: Divulgação

A escritora Giulian Ola, natural de Guaçuí, formada em Jornalismo com especialidade em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, lança mais um livro de poesias nesta quarentena, “Por onde anda o amor”. A jornalista arrasta mais de 30 mil seguidores entre o Pinterest e o Instagram com suas poesias. Diretora do documentário “Gota: entre histórias e estórias”, é criadora do Blog Eu Amo, plataforma em que toca leitores com textos e poesias sobre as dores e delícias do amor e do auto conhecimento.

PROCESSOS ARTÍSTICOS INCLUSIVOS

Rafaela Zanete, gestora cultural Crédito: Divulgação

A gestora cultural, Rafaela Zanete; o artista visual e consultor de acessibilidades, Emanuel de Jesus, e a diretora do Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), Ana Luiza Bringuente, comandam uma live sobre processos artísticos inclusivos, que pretende discutir o papel das instituições culturais e artistas no desenvolvimento de experiências integradas e voltadas para e com públicos com deficiênci, nesta quarta-feira (12), às 17 h, nas redes do Museu de Arte do Espírito Santo, (Maes) e da Secult. Em tempo: a capixaba Rafaela Zanete foi diretora do Maes de 2005 a 2007 e, atualmente, atua na Coordenação do Programa Educativo do Oi Futuro, no Rio.

ESPECIALIZAÇÃO EM LONDRES