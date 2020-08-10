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Renata Rasseli

Designer do ES assina a mesa posta do Dia dos Pais de Alok

Rebeca Duarte é autora dos guardanapos e souplats da mesa da família, que celebrou a data neste domingo (9), em casa

Públicado em 

10 ago 2020 às 11:36
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Alok celebrando o Dia dos Pais
Alok celebrando o Dia dos Pais Crédito: Instagram
Alok comemorou  seu primeiro Dia dos Pais ao lado de Ravi e da esposa Romana Novais, que está grávida do segundo filho do casal, em casa, neste domingo (9). E ganhou uma mesa posta do almoço com assinatura da designer capixaba Rebeca Duarte. Os guardanapos e souplasts com a mensagem "Dream a Little Dream of Me" , foram encomendados por Romana, que já tinha utilizado peças de RD no Dia das Mães. "Ela sempre elogia as nossas peças e fiquei feliz de participar de datas tão importantes da vida do casal", diz Rebeca.
Mesa posta pra Alok com assinatura da designer capixaba Rebeca Duarte
Mesa posta pra o almoço de Dia dos Pais do Alok com assinatura da designer capixaba Rebeca Duarte Crédito: Instagram

REDES SOCIAIS

Em suas redes sociais falou sobre o Dia dos Pais. “A vida faz muito mais sentido hoje. Quando Ravi nasceu, também nasci como pai. E tudo o que sempre ouvi sobre proteção e amor passou a fazer mais sentido. Essa quarentena me trouxe uma reconexão com meu lar. Por mais que antes eu tentasse estar presente, a intensidade na rotina de shows me fazia passar a maior parte do tempo em hotéis ao redor do Brasil e do Mundo”, diz a postagem.
"Posso dizer que pra mim é um privilégio poder ajudar a Romana e crescer junto com nosso filho nesse momento. Não quero voltar a viver aquela insanidade de antes. Quero uma vida mais equilibrada e leve. Tenho certeza que meus fãs irão compreende."
Alok - DJ

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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