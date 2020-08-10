Designer do ES assina a mesa posta do Dia dos Pais de Alok

Alok comemorou seu primeiro Dia dos Pais ao lado de Ravi e da esposa Romana Novais, que está grávida do segundo filho do casal, em casa, neste domingo (9). E ganhou uma mesa posta do almoço com assinatura da designer capixaba Rebeca Duarte. Os guardanapos e souplasts com a mensagem "Dream a Little Dream of Me" , foram encomendados por Romana, que já tinha utilizado peças de RD no Dia das Mães. "Ela sempre elogia as nossas peças e fiquei feliz de participar de datas tão importantes da vida do casal", diz Rebeca.
REDES SOCIAIS
Em suas redes sociais falou sobre o Dia dos Pais. “A vida faz muito mais sentido hoje. Quando Ravi nasceu, também nasci como pai. E tudo o que sempre ouvi sobre proteção e amor passou a fazer mais sentido. Essa quarentena me trouxe uma reconexão com meu lar. Por mais que antes eu tentasse estar presente, a intensidade na rotina de shows me fazia passar a maior parte do tempo em hotéis ao redor do Brasil e do Mundo”, diz a postagem.
"Posso dizer que pra mim é um privilégio poder ajudar a Romana e crescer junto com nosso filho nesse momento. Não quero voltar a viver aquela insanidade de antes. Quero uma vida mais equilibrada e leve. Tenho certeza que meus fãs irão compreende."