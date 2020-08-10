Designer do ES assina a mesa posta do Dia dos Pais de Alok

Em suas redes sociais falou sobre o Dia dos Pais. “A vida faz muito mais sentido hoje. Quando Ravi nasceu, também nasci como pai. E tudo o que sempre ouvi sobre proteção e amor passou a fazer mais sentido. Essa quarentena me trouxe uma reconexão com meu lar. Por mais que antes eu tentasse estar presente, a intensidade na rotina de shows me fazia passar a maior parte do tempo em hotéis ao redor do Brasil e do Mundo”, diz a postagem.