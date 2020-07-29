AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Polêmica!

Alok diz que recusou R$ 10 milhões para fazer clipe de 'cura gay'

DJ recebeu oferta milionária para 'bombar' o clipe gospel na web, mas recusou o cachê alto quando recebeu roteiro mostrando gay se convertendo

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 11:56
O DJ Alok
O DJ Alok Crédito: Brian Baldrati/Reprodução/Instagram @alok
Na última terça (29), Alok participou de entrevista com Matheus Mazzafera para canal do YouTube. Durante o papo, o bonitão falou da vida pessoal e da carreira, contando algumas peculiaridades da profissão. 
Entre um assunto e outro, um tema chamou bastante a atenção dos internautas, que logo começaram a questionar o que o marido de Romana Novais havia dito. O DJ contou que em certo episódio recusou R$ 10 milhões para fazer um clipe gospel que, basicamente, retratava a "cura gay". 
Vou te contar uma parada, eu nunca falei isso. Não vou expor ninguém, mas eu fui fazer um clipe e fui convidado por um cara que é da igreja evangélica e ele falou assim: 'Cara, eu quero fazer um clipe e eu vou bancar. Ele falou o valor, 10 milhões de reais para fazer bombar esse clipe. Aí eu falei: 'Pô, que maneiro! Massa! Vamos aí!", começou. 

Veja Também

Felipe Araújo viaja para visitar o filho em Vitória com mãe e irmã

Mart'nália é fotografada nua para capa de novo single

Ex-Rouge Karin Hils pediu auxílio emergencial: "Vida virar do avesso"

Quando teve acesso ao roteiro, Alok diz que se tratava de um homem gay que descobriu a bíblia e se converteu. E continuou explicando: E eu falei assim: Cara, você pode me dar os R$ 10 milhões ou o dinheiro do mundo, não tem como eu fazer isso porque não é nisso que eu acredito. Quando eu falo isso, pode até trazer uma polêmica, mas é uma parada que a pessoa não escolhe, não é uma opção, é uma questão que ela nasceu assim, então eu realmente neguei". 
este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Do acompanhamento à carne: 4 receitas que vão deixar o churrasco de Dia dos Pais ainda mais especial
Sede da Apex Empresarial
Justiça dá 30 dias para Apex pedir recuperação judicial; dívida é de quase R$ 1 bilhão
Imagem de destaque
Perfis nas redes sociais espalharam informações falsas e incentivaram nova travessia de migrantes para Ceuta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados