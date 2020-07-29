Alok diz que recusou R$ 10 milhões para fazer clipe de 'cura gay'

Na última terça (29), Alok participou de entrevista com Matheus Mazzafera para canal do YouTube. Durante o papo, o bonitão falou da vida pessoal e da carreira, contando algumas peculiaridades da profissão.
Entre um assunto e outro, um tema chamou bastante a atenção dos internautas, que logo começaram a questionar o que o marido de Romana Novais havia dito. O DJ contou que em certo episódio recusou R$ 10 milhões para fazer um clipe gospel que, basicamente, retratava a "cura gay".
Vou te contar uma parada, eu nunca falei isso. Não vou expor ninguém, mas eu fui fazer um clipe e fui convidado por um cara que é da igreja evangélica e ele falou assim: 'Cara, eu quero fazer um clipe e eu vou bancar. Ele falou o valor, 10 milhões de reais para fazer bombar esse clipe. Aí eu falei: 'Pô, que maneiro! Massa! Vamos aí!", começou.
Quando teve acesso ao roteiro, Alok diz que se tratava de um homem gay que descobriu a bíblia e se converteu. E continuou explicando: E eu falei assim: Cara, você pode me dar os R$ 10 milhões ou o dinheiro do mundo, não tem como eu fazer isso porque não é nisso que eu acredito. Quando eu falo isso, pode até trazer uma polêmica, mas é uma parada que a pessoa não escolhe, não é uma opção, é uma questão que ela nasceu assim, então eu realmente neguei".