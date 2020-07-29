Felipe Araújo viaja para visitar o filho em Vitória com mãe e irmã

Desde março, quando a pandemia do coronavírus começou a restringir viagens domésticas no Brasil, ficou difícil para Felipe Araújo visitar o filho, Miguel Marchezi Araújo, em Vitória, no Espírito Santo. Na Ilha, o herdeiro mora com a mãe, Carol Marchezi, que em meados de junho deste ano chegou até a desabafar publicamente sobre a relação com o cantor sertanejo após supostos desentendimentos.
Passada a tempestade de boatos e após se explicar sobre acusações que lhe foram feitas na mídia, eis que o artista surge em Vitória. Na manhã desta quarta-feira (29), amigo da coluna alertou que o músico estava na Ilha e, em seu próprio perfil do Instagram, Felipe postou boomerang nos stories posando ao lado de personal em rede de academias.
A viagem foi confirmada pela assessoria do cantor à coluna nesta quarta-feira (29). De acordo com o próprio artista, a viagem foi feita exclusivamente para ele visitar o filho. A mãe do sertanejo, Neusania Ana Nascimento, e a irmã, Ana Cristina Araújo, que inclusive é madrinha de Miguel, o acompanham no passeio.