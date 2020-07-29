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Pedro Permuy

Felipe Araújo viaja para visitar o filho em Vitória com mãe e irmã

Cantor amanheceu nesta quarta (29) já na capital do Espírito Santo e viagem, segundo ele, é exclusivamente para visitar o herdeiro, que mora em Vitória com a mãe, Carol Marchezi

Públicado em 

29 jul 2020 às 10:12
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O cantor Felipe Araújo
O cantor Felipe Araújo Crédito: Reprodução/Instagram @felipearaujocantor
Desde março, quando a pandemia do coronavírus começou a restringir viagens domésticas no Brasil, ficou difícil para Felipe Araújo visitar o filho, Miguel Marchezi Araújo, em Vitória, no Espírito Santo. Na Ilha, o herdeiro mora com a mãe, Carol Marchezique em meados de junho deste ano chegou até a desabafar publicamente sobre a relação com o cantor sertanejo após supostos desentendimentos.
Passada a tempestade de boatos e após se explicar sobre acusações que lhe foram feitas na mídia, eis que o artista surge em Vitória. Na manhã desta quarta-feira (29), amigo da coluna alertou que o músico estava na Ilha e, em seu próprio perfil do Instagram, Felipe postou boomerang nos stories posando ao lado de personal em rede de academias.
O cantor Felipe Araújo posa em academia de Vitória (ES)
O cantor Felipe Araújo posa em academia de Vitória (ES) Crédito: Reprodução/Instagram @felipearaujocantor
A viagem foi confirmada pela assessoria do cantor à coluna nesta quarta-feira (29). De acordo com o próprio artista, a viagem foi feita exclusivamente para ele visitar o filho. A mãe do sertanejo, Neusania Ana Nascimento, e a irmã, Ana Cristina Araújo, que inclusive é madrinha de Miguel, o acompanham no passeio. 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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