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Pedro Permuy

Eduardo Costa vai se hospedar em mansão no ES para descansar na pandemia

Cantor sertanejo planeja chegar a um condomínio de luxo na Serra no dia 1° de agosto e, já no Espírito Santo, deve fazer show virtual transmitido na web

Públicado em 

18 jul 2020 às 13:09
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O cantor Eduardo Costa
O cantor Eduardo Costa passará temporada no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @xoraviola_
O cantor sertanejo Eduardo Costa decidiu que o Espírito Santo é um bom lugar para passar uns dias de relax em meio à pandemia do novo coronavírus. O artista, que deve chegar ao Estado no dia 1° de agosto, escolheu uma mansão em condomínio de luxo da Serra para se hospedar. Além dele, devem acompanhá-lo nas mini-férias alguns familiares mais próximos e o empresário dele, Gustavo Caeta.
Um amigo da coluna adiantou, na última sexta-feira (17), que Eduardo tinha planos para vir ao Estado. A informação foi confirmada na manhã deste sábado (18), quando o próprio Caeta detalhou, ainda, que a ideia é que o sertanejo passe algo em torno de dez dias na mansão capixaba.
O período em que estará na Serra não será só de descanso. O cantor tem uma live prevista para ser transmitida pelas redes sociais em agosto. O show virtual deve, portanto, ser realizado já com estrutura especial no imóvel de luxo que o abrigará no Espírito Santo.
Em áudio ao que a coluna teve acesso, o empresário do artista também fala que "Eduardo está animado para passar esses dias no Espírito Santo e que ele ama o Estado desde sempre".

O CORRETOR DOS FAMOSOS

O imóvel de luxo foi viabilizado pelo corretor Kleverson Passos, como já foi notícia neste espaço. Ele, além de ser uma referência nesse tipo de venda e locação de alto padrão, tem um projeto em andamento para divulgar empreendimentos de primeira linha disponíveis por todo o Espírito Santo com o intuito de atrair investidores e investimentos no ramo de todo o Brasil.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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