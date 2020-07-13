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Pedro Permuy

Estudante de Vargem Alta representa o ES no Miss Trans Brasil 2020

Etapa nacional do concurso de beleza para travestis e transexuais deve acontecer em outubro, em São Paulo; a capixaba Natalie Silva já se prepara para o evento pós-pandemia

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 06:00

Públicado em 

13 jul 2020 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A Miss Beleza Trans Espírito Santo 2020, a estudante Natalie Silva: 18 anos, 1,79m de altura e 65 quilos
A Miss Beleza Trans Espírito Santo 2020, a estudante Natalie Silva: 18 anos, 1,79m de altura e 65 quilos Crédito: Ana Rita Gomes
Natalie Silva, de 18 anos, já está se preparando para o Miss Beleza Trans Brasil 2020, concurso nacional em que ela vai participar como a representante do Espírito Santo. Natural de Venda Nova do Imigrante, mas atualmente residente de Vargem Alta, região Sul do Estado, a jovem iniciou a transição de gênero há cerca de um ano e vai aproveitar o evento para fortalecer sua nova identidade.
O concurso, que acontece em São Paulo, pretende ser realizado em outubro - após período de restrições rígidas da pandemia da Covid-19 -, mas ainda sem data confirmada.
"Vejo a oportunidade de mudar a minha vida. Vejo a possibilidade de portas se abrirem com mais facilidade sendo miss"
Natalie Silva - Estudante
A capixaba foi eleita Miss Beleza T Espírito Santo 2020 no primeiro trimestre deste ano. Algumas etapas da coroação chegaram a ser virtuais por conta do isolamento imposto pelo surto do novo coronavírus. "Em janeiro, a etapa estadual abriu inscrição e logo eles fizeram contato para a pré-seleção. Tiveram entrevistas e o resultado foi divulgado no último dia 1º de julho", fala, em bate-papo com a coluna.
Foi a primeira vez que Natalie teve a oportunidade de participar de um evento de beleza, mas o sonho vem de alguns anos: "Desde pequena, eu acompanhava concursos assim na TV e ficava apaixonada. Sempre achei muito bonito. Mas mesmo antes de fazer a transição, em uma versão mister, eu nunca tive oportunidade de participar".
"Para mim, representar a beleza trans do Estado e do Brasil é representar cultura. Os capixabas têm muita beleza natural, muita mescla de gente, tem força da mulher do Espírito Santo, carisma, humildade... Quero ser e mostrar tudo isso", finaliza.
Por conta da pandemia e das regras do isolamento social, Natalie ainda não cumpriu agenda oficial como miss.

MISS DE TODAS AS CORES

Última eleita do concurso, a Miss Beleza Trans Brasil 2019 é Ariella Moura, modelo que despontou na carreira internacional e, atualmente, é agenciada pela Ford Models. Depois da etapa nacional, ela ainda conquistou o segundo lugar do Miss International Queen - como se fosse o Miss Universo do mundo trans.
Ver essa foto no Instagram

• The things that hold you down are going to lift you up ? some people on my way always tried to discourage me saying that I was never good enough, never pretty enough never thin enough that I would never get anywhere, I can say I haven’t got where I want to go because I have big dreams but I’m building a story that I'm very proud of ???? • • algumas pessoas no meu caminho sempre tentaram me desanimar dizendo que eu nunca era boa o bastante, nunca bonita o bastante nunca magra o bastante que eu nunca chegaria ah lugar algum, posso dizer que eu ainda não cheguei onde quero chegar pois tenho grandes sonhos mas estou construindo uma história de que me orgulho muito #ariellamoura

Uma publicação compartilhada por Aɾiellα Mσuɾα (@ariellamoura) em

BELO DOCUMENTÁRIO

Falando em beleza, quem está para assistir ao próprio documentário é o modelo Carlos Cruz. Ele, que mora em São Paulo, acabou de filmar, no último sábado (4), a série de cenas que vão retratar sua trajetória profissional. Com direção e produção de Geovane Sobrevivente, o trabalho também será parte de projeto que o bonitão já desenvolve por meio de sua influência nas redes sociais: o de combater o preconceito.
O modelo Carlos Cruz
O modelo Carlos Cruz Crédito: Glauber Bassi
"Com o meu trabalho vou ser representatividade para meninos que, assim como eu, foram ensinados a não sonhar por conta da própria cor", comemora. Carlos já fotografou para grandes marcas de eletrônicos, campanhas de bancos e também posou para as lentes de Glauber Bassi, famoso fotógrafo do mundo fashion.
Ver essa foto no Instagram

Sport for @samsungbrasil remembering ⚡️?? #fvlvenceu ?

Uma publicação compartilhada por Carlos Cruz (@o_carloscruz) em

O SOM DA INDEPENDÊNCIA

Quem fez o maior sucesso na última semana com apresentação especial foi a ex-The Voice Kids Giulia Levita. A cantora mirim foi convidada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para a ação virtual, que celebrou o feriado do 4 de julho, data em que é comemorada a independência do país norte-americano. No pocket show, a artista cantou sua "Pandemia de Amor", de composição própria.

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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