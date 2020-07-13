Estudante de Vargem Alta representa o ES no Miss Trans Brasil 2020

Natalie Silva, de 18 anos, já está se preparando para o Miss Beleza Trans Brasil 2020, concurso nacional em que ela vai participar como a representante do Espírito Santo
. Natural de Venda Nova do Imigrante, mas atualmente residente de Vargem Alta, região Sul do Estado, a jovem iniciou a transição de gênero há cerca de um ano e vai aproveitar o evento para fortalecer sua nova identidade.
O concurso, que acontece em São Paulo, pretende ser realizado em outubro - após período de restrições rígidas da pandemia da Covid-19
-, mas ainda sem data confirmada.
A capixaba foi eleita Miss Beleza T Espírito Santo 2020 no primeiro trimestre deste ano. Algumas etapas da coroação chegaram a ser virtuais por conta do isolamento imposto pelo surto do novo coronavírus
. "Em janeiro, a etapa estadual abriu inscrição e logo eles fizeram contato para a pré-seleção. Tiveram entrevistas e o resultado foi divulgado no último dia 1º de julho", fala, em bate-papo com a coluna.
Foi a primeira vez que Natalie teve a oportunidade de participar de um evento de beleza, mas o sonho vem de alguns anos: "Desde pequena, eu acompanhava concursos assim na TV e ficava apaixonada. Sempre achei muito bonito. Mas mesmo antes de fazer a transição, em uma versão mister, eu nunca tive oportunidade de participar".
"Para mim, representar a beleza trans do Estado e do Brasil é representar cultura. Os capixabas têm muita beleza natural, muita mescla de gente, tem força da mulher do Espírito Santo, carisma, humildade... Quero ser e mostrar tudo isso", finaliza.
Por conta da pandemia e das regras do isolamento social, Natalie ainda não cumpriu agenda oficial como miss.
Última eleita do concurso, a Miss Beleza Trans Brasil 2019 é Ariella Moura, modelo que despontou na carreira internacional e, atualmente, é agenciada pela Ford Models. Depois da etapa nacional, ela ainda conquistou o segundo lugar do Miss International Queen - como se fosse o Miss Universo do mundo trans.
Falando em beleza, quem está para assistir ao próprio documentário é o modelo Carlos Cruz. Ele, que mora em São Paulo, acabou de filmar, no último sábado (4), a série de cenas que vão retratar sua trajetória profissional. Com direção e produção de Geovane Sobrevivente, o trabalho também será parte de projeto que o bonitão
já desenvolve por meio de sua influência nas redes sociais: o de combater o preconceito.
"Com o meu trabalho vou ser representatividade para meninos que, assim como eu, foram ensinados a não sonhar por conta da própria cor", comemora. Carlos já fotografou para grandes marcas de eletrônicos, campanhas de bancos e também posou para as lentes de Glauber Bassi
, famoso fotógrafo do mundo fashion.
Quem fez o maior sucesso na última semana com apresentação especial foi a ex-The Voice Kids
Giulia Levita. A cantora mirim foi convidada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para a ação virtual, que celebrou o feriado do 4 de julho, data em que é comemorada a independência do país norte-americano. No pocket show, a artista cantou sua "Pandemia de Amor", de composição própria.