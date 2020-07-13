Estudante de Vargem Alta representa o ES no Miss Trans Brasil 2020

Ver essa foto no Instagram

• The things that hold you down are going to lift you up ? some people on my way always tried to discourage me saying that I was never good enough, never pretty enough never thin enough that I would never get anywhere, I can say I haven’t got where I want to go because I have big dreams but I’m building a story that I'm very proud of ???? • • algumas pessoas no meu caminho sempre tentaram me desanimar dizendo que eu nunca era boa o bastante, nunca bonita o bastante nunca magra o bastante que eu nunca chegaria ah lugar algum, posso dizer que eu ainda não cheguei onde quero chegar pois tenho grandes sonhos mas estou construindo uma história de que me orgulho muito #ariellamoura