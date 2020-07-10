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Pedro Permuy

Ex-Mulheres Ricas do ES, Aeileen Varejão fica noiva com pedido romântico

Cantora e empresária, Aeileen foi pedida em casamento por Thiago Magalhães Ramos, no último dia 26, após cinco meses juntos

Públicado em 

10 jul 2020 às 12:54
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Thiago Magalhães Ramos e a noiva, a empresária Aeileen Varejão
Thiago Magalhães Ramos e a noiva, a empresária Aeileen Varejão Crédito: Reprodução/Instagram @aeileen
O amor sorriu para Aeileen Varejão e Thiago Magalhães Ramos. A ex-Mulheres Ricas e empresária do Espírito Santo aceitou o pedido de casamento do amado, no último dia 26 de junho, após celebrarem cinco meses juntos. A festa íntima, que é desejo da noiva, deve acontecer em meados de 2021.
À coluna, Aeileen detalha: "(O pedido) foi no apartamento dele. Eu tinha saído para encontrar uma prima na padaria e quando voltei a casa estava toda arrumada".
O cenário romântico, decorado com tulipas - que significam o amor eterno -, chamou a atenção da empresária. "Vi o champanhe gelado e pensei: 'Meu Deus, o que é isso?'. E aí ele tirou o anel e me pediu em casamento", confidencia.
"Ele é romântico. Pensei que pudesse ser alguma outra surpresa"
Aeileen Varejão - Empresária
Aileen, de 28 anos, e o noivo, de 32 anos, se conhecem há quase seis meses. O pedido, apesar de rápido, veio em bom momento e foi verdadeiro, como a própria capixaba avalia: "A pandemia trouxe muita intensidade. Nesse tempo, a gente pôde se conhecer com mais intensidade, viver mais a vida um do outro e ver o que queremos".
"Somos pessoas que buscam companheirismo, muita parceria, compartilharmos valores muito parecidos. Aconteceu com uma rapidez que a gente não esperava, mas a sensação é que vivemos há 50 anos juntos", conclui.
A coluna deseja felicidades aos mais novos noivos do Espírito Santo.
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❤️?SIM, meu príncipe ? ❤️

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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